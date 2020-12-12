Без флагманов флот тонет. Итоги группового турнира Еврокубков украинцев за границей

Групповой турнир Лиги Чемпионов и Лиги Европы для украинских легионеров получился весьма насыщенным и полным событий. Вот только "насыщенный" - не значит "положительный". Большей частью им приходилось страдать. Их клубы либо не проходили дальше, либо проходили без их участия. Коронавирус временно выбивал из игры почти всех украинцев. Причём темп был задан уже флагманами флота. Александр Зинченко и особенно Руслан Малиновский явно отступили по сравнению с предыдущим сезоном. Чем, к сожалению, задали темп остальным.

Лига Чемпионов

"Брюгге"

"Брюгге" закончил групповой турнир Лиги Чемпионов гордым, но разочарованным. Он повторил клубный рекорд по очкам в турнире (8), вышел в Лигу Европы, причём сеянным. Был на расстоянии перекладины от исторического выхода в 1/8 финала ЛЧ. Он строит интересный проект. И серьёзность этого проекта лишний раз подтверждает сильное чувство разочарования в клубе из-за упущенного второго места. Здесь чувствуют, что по игре переиграли "Лацио" в обоих матчах и должны были побеждать хотя бы в Бельгии, куда соперник приехал с 13-ю игроками первой команды.

Президент клуба Барт Верхаге заявлял, что до начала турнира согласился бы на восемь очков, говорил о "львином сердце" игроков во втором тайме последнего матча вдесятером, но и о разочаровании. Главный тренер Филипп Клемент назвал победы над "Зенитом" наибольшими достижениями своей карьеры, а итоговый результат - наибольшим разочарованием. Победу в Санкт-Петербурге назвали героической из-за потерь игроков. Дома "Зенит" был разгромлен. "Лацио", даже играя в Риме в численном большинстве больше тайма, еле отбился (2:2). Мощное выступление с ноткой жалости.

Эдуард Соболь играл и левого защитника, и левого латераля. Был активен в дуэлях и построении атак, неплохо пробивал издали. Дважды не попадал с угла вратарской. В Петербурге стал вторым на поле по передачам и касаниям мяча. И первым по "кроссам" в штрафную - семь. Против "Лацио" нагнетал в атаке. Правда, из-под него забил дортмундец Торган Азар. Витсель переиграл в верховой дуэли и сбросил Холанду. Менье прострелил после его потери позиции. Далее он пропустил два матча из-за коронавируса. А в Риме, несмотря на 92 процента точных передач, провалился.

Уже к 39-ой минуте Соболь сфолил четырежды против быстрого латераля "Лацио" Мануэля Лаццари, причём должен был быть удалён уже после третьего фола. Клемент уже готовил его замену и не успел лишь из-за задержки четвёртого арбитра. И такое выступление вызвало сообщения о сомнениях руководства клуба в целесообразности его выкупа. А в прессе его ошибку называли "детской", "дурацкой", "выстрелом в ногу команде". Даже выносили вердикт: "он не уровень "Брюгге". Ты хорош настолько, насколько был в своём последнем матче. Эдуард его провалил.

"Ференцварош"

Весьма гордились собой и в "Ференцвароше" в первом групповом турнире за 25 лет. Храброй игрой против "Барселоны" и "Ювентуса", что заметили даже испанские и итальянские СМИ ("не парковали автобус", "дёргали льва за усы") и тренеры соперников, которым не нравились отрезки своих команд. Фради не пропустили больше всех, не уступили восьми командам по забитым. Не были на дне ни по одному ТТД. Они пытались играть комбинационно, были крепкими середняками ЛЧ по количеству передач и десятыми по точности. Сергей Ребров остался очень доволен работой игроков.

Тренер также заслуживает комплименты. Он не зацикливался на одном варианте, пытался думать, искать. Сменил трёх левых защитников, перешёл от "фальшивой девятки"-опорника к вингеру. Дважды переходил на схему 5-4-1. Временно убрал лидера команды Харатина в запас, ища больше мобильности и техники. Его замены принесли три гола из пяти. Он пошёл на риск дома против "Динамо", и Фради стали единственной командой во втором туре Лиги Чемпионов, оставившей своего соперника на нуле ударов по воротам в каком-либо тайме. Смело играли венгры и в Киеве.

Хотя, разумеется, неудач хватало. В 12-ти Еврокубковых матчах до того они проиграли первый тайм однажды, лишь дважды в 20-ти проиграли матч с разницей в два мяча. Здесь же проиграли четыре первых тайма, трижды были разгромлены. Слишком легко уступили дома "Барселоне". Они уставали и проваливали концовки, пропускали из-за перепасовок до упора перед своим вратарём, из-за лёгких фланговых прорывов. Должны были брать у "Динамо" больше одного очка. Ребров выпускал медленного защитника Двали, не выпускал в "старте" форварда Боли, несмотря на его два гола.

Харатин стал третьим во всей Лиге Чемпионов по процентам точности передач. В одном из матчей даже достигнув 99-ти. Стал автором исторического гола, с пенальти в Барселоне. Вместе с тем, его статус в команде по итогам кампании чуть понизился. Он завалил матч дома против "Динамо", привезя пенальти и не приняв участия ни в одной дуэли. Точно, но слишком оттянуто и пассивно в дуэлях играл против "Ювентуса" дома, затем отыграл лишь девять минут в двух матчах. И в Киеве последний опорник больше запомнился поперечными пасами, чем ударами и дуэлями.

Александр Зубков также отыграл неоднозначно. Лишь один из своих пяти матчей он доиграл до конца. Получал низкие оценки от болельщиков. Часто терял связь с командой, действовал в одиночку. Очень много терял мяч. Должен был забивать и "Ювентусу", и дважды "Динамо". Вместе с тем, и по ударам, и по пасам под удары за матч он был вторым в команде. Он активно ввязывался в дуэли, обострял фланговыми прорывами. В Барселоне забросил на ход Нгуену, которого задержал Пике ценой удаления и пенальти. Ассистировал Токмаку дома против "Динамо". Он точно был заметен.

"Манчестер Сити" и другие

Эта статья должна была начаться с флагманов украинского легионерского флота. Однако они в нынешней кампании отошли в тень. Александр Зинченко хотя бы получил три матча в стартовом составе и 12 последних минут в четвёртом. Впрочем, всё это на фоне страданий его команды в лиге и настолько лёгкого похода в ЛЧ, что на него даже не обращали внимания. Этот групповой турнир для Хосепа Гвардиолы стал второстепенным, здесь он предоставлял лидерам отдых. Именно такое отношение и травмы и позволили Александру отыграть в 22 раза больше минут, чем в лиге.

Его первое появление в стартовом составе команды в каком-либо турнире

за 3.5 месяца было воспринято как восстание из мёртвых. Во всех матчах он работал в своём стиле, стал лучшим на поле по касаниям мяча, пасам в целом и в атаке. В Марселе чуть не забил ударом с 16-ти метров (стойка). "Сити" впервые за 13 месяцев не пропустил трижды подряд, оформил четыре "сухих" матча ЛЧ подряд после восьми подряд с пропущенными. В Порту (0:0) Зинченко стал вторым по "кроссам". Также он неплохо защищался. Соперники пробивали по воротам 2-6 раз, 1-2 - в створ.

Проблемы состояли в явной неточности обостряющих передач украинца, вплоть до первого места на поле по потерям мяча в целом. В его медленных не обостряющих действиях. Иногда он не прикрывал в обороне. Потому СМИ не особо баловали его вниманием и высокими оценками. Солидно, на приличном уровне, "типичный Зинченко". И не более того.

Руслан Малиновский пал жертвой не только коронавируса, но и травм. Из-за этого он отыграл лишь 39 минут в двух матчах. Также свою роль сыграло упрямство Джан Пьеро Гасперини, желавшего реанимировать Йосипа Иличича. А когда тренер наконец-то понял, что нужно убирать Иличича и что-то менять - начал выпускать на поле дополнительного чистого опорника. Это, безусловно, помогло команде в итоге опередить "Аякс" и пробиться в 1/8 финала Лиги Чемпионов второй год подряд. Но Руслана как раз вновь оставило в запасе.

"Зенит" провёл свою худшую Еврокампанию, в эру Газпрома уж точно. Одно очко, 13 пропущенных и последнее место в группе ЛЧ иначе не назвать. Ярослав Ракицкий провёл на поле 472 минуты, за оставшиеся 68 его команда пропустила четыре мяча из этих 13-ти. Заработал ассист забросом в штрафную в гостевом матче против "Лацио" (1:3).

"Реал" страдал и пробивался в 1/8 финала турнира без игровой помощи Андрея Лунина. Украинский вратарь провёл все матчи на скамье запасных.

Лига Европы

"Гент"

В Кубке УЕФА такое бывало, но в Лиге Европы впервые бельгийская команда не набрала очков в группе. И фундамент катастрофы "Гента" был заложен заранее. Четыре главных тренера с августа, причём третий был уволен между флеш-интервью после матча пятого тура и послематчевой пресс-конференцией, скандалы вокруг дисквалификации Синана Болата и замены Оджиджи-Офойе. Президент Иван Де Витте, обычно не считающий себя виноватым ни в чём, признал свои ошибки с увольнением первого и назначением второго и третьего тренеров и свой худший год за 20 во главе клуба.

Осенью "Гент" выдал серию из семи поражений в восьми матчах во всех турнирах, на данный момент жива серия из пяти поражений. Все отмечают полный бардак в обороне. И в клубе в целом, ведь двух тренеров увольняли из-за давления игроков. Эдди Снелдерс вопрошает: "А кто же руководит клубом? Неужели игроки?" Вообще-то, "Гент" неплохо отыграл четыре матча из шести, средний процент владения мячом в них составил 69 (в итоге он седьмой во всей лиге по владению), а среднее число ударов по воротам - 17. Но в такой атмосфере логично, что в итоге всё проиграл.

Роман Яремчук пропустил один матч из-за коронавируса. В остальных же тащил на себе всю атаку. Он двигался по её фронту, проходил соперников, создавал, пробивал. В Либереце отлично вывел Букали на вратаря. Сам вышел на него. Также пробивал в упор. Против "Хоффенхайма" заработал пенальти и пробивал его. Выводил Букари на вратаря и дома против "Слована". Однако не забивал ни он, ни партнёр по команде. Даже пенальти. Забил лишь однажды, классным ударом издали, отдал один ассист с фланга. А его выступление против "Хоффенхайма" Sporza назвал агонией.

Роман Безус после удаления в сентябре против "Динамо", вообще-то, потерял место в "старте". Вернул он его лишь из-за травм и пандемии. Даже был поставлен в центр атаки. И против "Црвены Звезды" нанёс восемь ударов по воротам. Тогда был первым на поле по касаниям мяча в штрафной соперника (7) и заработанным фолам. Вторым по дриблингу (6) и дуэлям (14, десять побед). Находил партнёров по команде уже как опорник против "Слована" и "Хоффенхайма", также боролся за мяч. Однако они и сам Роман мазали, его процент точных передач был низок, потерь много.

Игорь Пластун стал символом обороны "Гента" и её "патента на привозы" (Nieuwsblad). Даже после перехода на 3-5-2 он не вернулся в стартовый состав. Кроме последнего тура. Когда взгляд на игру защитной линии в Хоффенхайме (1:4) вызывал депрессию.

АЕК

АЕК в своей лиге идёт не 13-ым, а четвёртым, в ЛЕ набрал три очка. Но ощущения вокруг его выступления в СМИ такие же. "Хорошо, что кошмар закончился", "депрессия", "слабый характер", "ужасная оборона", "унижение", "после 15-ти минут можно выключать". Дном кампании однозначно считают 0:3 от "Зари" дома, в целом отмечают пять пропущенных в первые 20 минут матчей. Главный тренер Массимо Каррера говорит о страхе перед соперниками. Итальянца критикуют за упрямство с тактической схемой 3-5-2 и за потерю своего единственного козыря - организации обороны.

Дмитрий Чигринский был не настолько ужасен. Вместе с Квалификацией за 421 минуту с ним АЕК пропустил шесть мячей, за 299 без него - десять. В Запорожье, где команда одержала наибольшую победу с 2002-го года, он остановил "Зарю" блестяще, шесть из семи голов от "Браги" и все четыре от "Лестера" пропускали без него. В Браге он сделал четыре перехвата и шесть выбитых мячей. Даже нанёс удар правой ногой в падении с убойной позиции при розыгрыше "стандарта" (слишком слабый для вратаря). Но дома против "Зари" и он не помог. Кабаев сместился мимо него и забил.

Главная проблема у Дмитрия, как всегда, травмы. На него нельзя рассчитывать в трети матчей, а то и больше.

Евгения Шахова поначалу хвалили. Ассистент главного тренера даже называл краеугольным камнем в центре поля. Он неплохо работал. Но всё же уровня и злости для того, чтобы потащить команду за собой, не хватало. Не хватало остроты в атаке, точности. К тому же, из-за травм и болезни партнёров он был вынужден играть в стартовом составе в десяти матчах лиги и ЛЕ подряд. Усталость в итоге сказалась. Неосторожно выставленный локоть в верховой дуэли привёл к удалению против "Зари". А в шестом туре он вошёл в игру в Лестере на 56-ой минуте официально, но не реально.

"Лех"

"Лех" свои три очка воспринял гораздо спокойнее. Уже выход в турнир впервые с 2015-го года, уже больше очков в Таблицу Коэффициентов, чем за четыре предыдущих года вместе, восприняли как достижение. Одному из лидеров команды Тимотеушу Пухачу просто понравилось играть в турнире. Победа над "Стандардом" в плюсе, в Льеже обе команды играли ярко, красиво атаковали, в Глазго (0:1) поляки играли почти на равных и точно оборонялись чётко. Но после очень обидного поражения в Льеже они просто бросили играть, думая о лиге и выпуская в ЛЕ второй состав.

В Льеже Богдан Бутко, вернувшийся в команду лишь в начале октября, впервые вышел на поле в Лиге Европы. Очень много забросов шли мимо него. Пришёл первый гол из-за его выдвижения в атаку. Он много терял мяч. В Лиссабоне, где познаньцы потерпели наибольшее поражение в Еврокубках с 1993-го года (0:4), он в целом чётко оборонялся, в трёх голах "Бенфики" не виноват. Был лучшим в команде по касаниям мяча, передачам, перехватам, старался атаковать. Но не обострял, ошибался. Не остановил Вертонгена при угловом. И в последнем туре рейды вперёд не удавались.

Василий Кравец в Глазго играл в стартовом составе, ещё в четырёх матчах выходил на замену во втором тайме на левый фланг обороны, отправляя Пухача в атаку. В Глазго Морелос прокрался за его спиной и замкнул навес. В то же время, он был лучшим на поле по касаниям мяча и передачам, ассистировал Исхаку, смазавшему головой в упор. Всегда очень активно работал в отборе, усердно бегал. Проблемы в том, что дуэли удавались с переменным успехом, большинство обостряющих передач были неточными, потерь много. В целом его игру следует назвать прямолинейной.

"Слован"

Игру "Слована" также можно назвать так. Он стал последним в турнире по владению мячом, точности передач и дриблингу. Одним из худших по передачам под удары. Зато пятым по перехватам и выигранным воздушным дуэлям. Ну а очковый улов аутсайдера своей группы очень неплох - семь. Против "Хоффенхайма" в гостях (0:5) не получилось. Ни у команды, ни у её центрального защитника в частности. Тарас Качараба отыграл явно плохо. Зато в Белграде (1:5) он не играл. А в остальных трёх матчах с ним команда пропустила лишь три мяча и набрала четыре очка.



Дома против "Хоффенхайма" (0:2) Тарас стал вторым в команде по передачам вообще и на поле по длинным (16). Вторым на поле по выбитым мячам (5) и заработанным фолам, первым по перехватам.

Против "Црвены Звезды" (0:0) также отработал плодотворно. А в Генте (2:1) даже забил свой первый гол за команду в Еврокубках, добив в падении после сейва вратаря при штрафном ударе. Тогда же был лучшим на поле по перехватам (5) и выбитым мячам (9).

ЛАСК

Евгений Чеберко глухо сидел в запасе ЛАСКа и в лиге, и в Лиге Европы. Лишь в последнем туре, когда команда потеряла шансы на выход, он шанс получил. Ману из "Лудогорца" в начале второго тайма замкнул заброс, опередив его. Но, кроме этого, серьёзных проблем Евгений не испытывал. Выиграл десять из 11-ти дуэлей. ЛАСК победил в Болгарии со счётом 3:1 и стал лучшей командой в турнире среди третьих мест с десятью очками. Отмечу, что четырём командам хватило 9-10 очков даже для второго.