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Юрий Вернидуб: Зеленский сильнее и честнее Порошенко

Наши за границей
(12 голосов)

Украинский тренер заговорил о политике

Юрий Вернидуб: Зеленский сильнее и честнее Порошенко
Новина українською

Юрий Вернидуб рассказал, что он думает о современной политической ситуации в Украине:

"Наши политики любимые, депутаты говорят непонятно что, а потом сидят там десятилетиями. Творят, шумят и разваливают. А потом приходят новые и говорят, что они ничего не могут, а мы можем. Вы себя показали уже пять раз, а наши люди тупо смотрят на это и тупо идут и за них голосуют. Только в нашей стране может быть такое. Как можно голосовать за тех, кто разграбил эту страну и довел ее до ручки? Это просто цирк.

- А вы за кого голосовали?

За Зеленского.

- Не жалеете?

Нет. За два года могут ли обнаружить, что он что-то украл, что у него офшоры?

- А что он сделал?

Он не делает, он президент. Может, у него просто такое окружение, которое тихо... Это да. Он точно сильнее и честнее предыдущего нашего президента, который вместе со своими депутатами полностью ограбил нашу страну. Это не так? Сейчас он говорит, что если придет к власти, то все сделает по-новому. Рассказывает, какой плохой Зеленский, потому что ковид не лечит. Все это делается, просто не в таких, этих самых", - сказал Вернидуб.

Напомним, что украинец недавно возглавил молдавский "Шериф" из города Тирасполь, который входит в сотсав так званого Приднестровья.

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В статье: Юрий Вернидуб Петр Порошенко Владимир Зеленский
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Источник:
SportArena

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Комментарии (47)
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Vantala (Kharkiv)
19.12.2020 в 22:26
Вот тут, ты, с*ка, доп*зделся...
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+3
-1
Карбид (Ник)
19.12.2020 в 22:20
Зеленский хриплее, ниже, поцовитей, моложе, сцыкливей, ватней, лживей, зеленее и музыкальнее ниже пояса, чем предыдущий президент
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+5
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
19.12.2020 в 22:12
Корупція за влади Коломойши&со та його маріонетки - брехуна-уклоніста досягла якраз космічних розмірів. З Лукамор'я мабуть Вернидубу цього не видно було.
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+4
-1
xapyga (Запорожье)
19.12.2020 в 21:51
на деле вышло что Зеля такой же популист как Тимошненко, вот может ее надо было выбрать и дать бабе шанс,если мужики не могут.Золотое время то было "банд" през "вона"премьер
Ответить
0
-7
Soccerman (Москва)
19.12.2020 в 21:59
а ты не знал кто клован??? думал не популист да унмик ... быдло ватное убогое население...4000 евро зарплата... да ?
Ответить
+7
-1
bokasonokloshara (город)
19.12.2020 в 21:49
Ответить
0
-7
avatar
Serega1111 (Киев)
19.12.2020 в 21:56
Тебя, ка.ца.п, эти разговоры не касаются, лижи пуйлу жо.пу и не отвлекайся
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+5
-1
xapyga (Запорожье)
19.12.2020 в 21:43
Зеля не врал,он хотел от чистого сердца,думал это легко всех убрать,но вышло как вышло.....Порох? точно не лучше
Ответить
+4
-8
Леонід Скачков (Рівне)
19.12.2020 в 21:49
Не все так швидко,як хотілося б.Піраміду,створену напівгетьманом і його попередниками,нелегко буде ліквідувати.
Ответить
0
-7
Soccerman (Москва)
19.12.2020 в 21:53
дебилллоид
+5
-1
Леонід Скачков (Рівне)
19.12.2020 в 22:07
А в цього москаля гарне імя-дебілоїд! Там майже всі з таким іменем,навіть їхній карлик!
0
-5
Леонід Скачков (Рівне)
19.12.2020 в 21:42
Тільки для коняки і вуйків, може бути не зрозуміло,що держиморда,свинорилий напівгетьман Потрошенко-мразь рідкісна,червонокнижна!!!Піде по головах і трупах,задля досягнення своїх корисливих цілей!Єдиний мінус у Зеленського-відсутність досвіду державного керівництва!А досвід,як відомо,справа наживна!Готуйтесь мракобіси:Зеленський БУДЕ ПРЕЗИДЕНТОМ два терміни!
Ответить
+2
-10
xapyga (Запорожье)
19.12.2020 в 21:46
хаха,еще пару лет и рейтинг Зели выйдет в уровень Порошенко,Бойко,Тимошенко,так что не загадывай))
Ответить
+1
0
Леонід Скачков (Рівне)
19.12.2020 в 21:50
Ну це тільки в тому випадку,якщо мізки у більшості населення зовсім усохнуть!
+1
-5
Просто Квашин (Харьков)
19.12.2020 в 22:01
какие пару лет ??? кто его в Украине уважает ???!!!
+2
0
avatar
Serega1111 (Киев)
19.12.2020 в 21:34
У нас каждый следующий все честнее и честнее...(
Ответить
+3
-1
avatar
rubizhansky (Рубежное)
19.12.2020 в 21:32
"в сотсав так званого" ребята.. ну перечитывайте. В предвкушении очередной отставки просится в зекодло? За последние 2 дня резко изменилось мнение о нем.
Ответить
+2
0
Іван С (Луцьк)
19.12.2020 в 21:12
Нема офшорів. Дякую, посміявся. Нема клепки в голові - тренуй молдаван)
Ответить
+8
-3
kalan-86 (Анкара)
19.12.2020 в 21:32
Не молдован , а непонятно вообще кого.
Ответить
+4
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
19.12.2020 в 21:04
Вернидуб - вата, тупий як сибірський валянок. Типове бидло, що голосувало за того вуличного пацана, тому що він йому подібний.
Ответить
+6
-6
oda1979 (Запорожье)
19.12.2020 в 20:59
Зеля работает как надо. Его задача стать равноудалённым от всех олигархов. Порох не смог удержаться от соблазна стырить бабла в промышленных масштабах за что и поплатился
Ответить
+3
-11
Soccerman (Москва)
19.12.2020 в 21:55
дебиллоид
Ответить
+4
-1
Acsakal (Kharkov)
19.12.2020 в 20:51
На фото - портрет колективних 73%. Інтелект так і випромінює. А взагалі-то, здається, що Юрій не надто задоволений ані статусом посади в Білорусі, ані новим призначенням в Придністров'є. Він вже і до Луческу готовий піти на стажування, і від нинішнього презика в захваті... Не знає, як і кому підлизнути, аби запропонували посаду пожирніше.
Ответить
+9
-5
kalan-86 (Анкара)
19.12.2020 в 20:40
Вы зачем сюда политику приплели? Ну а если все же по вышесказанному, то судя по тому как Юра преложения строит, сложилось впечатление, что умственно отсталый давал интервью. И не только потому, как он отвечал, а ещё и потому что.
Ответить
+11
-2
Альтенкруг (днепр)
19.12.2020 в 20:33
Если представитель спорта начинает обсуждать политиков,это является угрозой смены власти Вместо клоунов возможно придут спортсмены.
Ответить
+11
-1
krakow (Херсон)
19.12.2020 в 21:32
Да.в Киеве уже давно правит,клоун-спортсмен. Сашо недавно,подтянулся. Друг,еще одного, почти "полытыка".
Ответить
+1
-5
Федченко (Харків)
19.12.2020 в 20:31
Зе-біл.
Ответить
+12
-7
avatar
Динамо-машина (Киев)
19.12.2020 в 20:45
Согласен
Ответить
+8
-5
football_soccer (Украина)
19.12.2020 в 20:29
У нас каждого нового президента выбирают с мыслями, что-то типа "нууу, хуже ведь этого же быть не может" . Люди голосуют , верят, а по факту выходит " шо то ху**ня , шо это ху**ня" .
Ответить
+9
0
Soccerman (Москва)
19.12.2020 в 21:56
быдло население... клован выбрать это надо талант иметь ...
Ответить
+2
-2
FC Energy (Новая Каховка)
19.12.2020 в 20:25
Хуже чем порох президента ещё не было.
Ответить
+9
-16
avatar
Динамо-машина (Киев)
19.12.2020 в 20:45
Брехня. Он один из лучших.
Ответить
+11
-10
oda1979 (Запорожье)
19.12.2020 в 20:57
А чем лучший????
+4
-9
FC Energy (Новая Каховка)
19.12.2020 в 21:20
Такой же честный, как и любитель шуб - Суркис.
+2
-6
Просто Квашин (Харьков)
19.12.2020 в 22:06
Суркис шубы любит, а ты мужские члены....
+1
-2
krakow (Херсон)
19.12.2020 в 20:59
Он,на втором месте. Беззаперечный лидер - кравчук.
Ответить
+1
-6
Soccerman (Москва)
19.12.2020 в 21:57
дееееббил
Ответить
+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
19.12.2020 в 20:17
Був кращої думки про його розумові здібності.
Ответить
+12
-10
avatar
vasa pupkis (Киев)
19.12.2020 в 20:14
Ещё один свидетель петиных офшоров))) Ну ему проще))) проголосовал за недоумка и уехал из страны)))) Красавчих .уле)))
Ответить
+16
-7
Soccerman (Москва)
19.12.2020 в 20:15
в точку... мозгов нет... думал он умнее
Ответить
+14
-7
avatar
Динамо-машина (Киев)
19.12.2020 в 20:46
И я с вами соглашусь!
+6
-5
аалекс ( Крым)
19.12.2020 в 20:05
Ну после года правления Порошенко, тоже считали, что он честнее Януковича. Цыплят по осени считают, хотя Пороха тяжело переплюнуть.
Ответить
+7
-17
Soccerman (Москва)
19.12.2020 в 20:15
еще одит дебил ... тв вместо мозга
Ответить
+12
-7
FCZK-1922 (Кировоград)
19.12.2020 в 19:46
Юра, ты то куда, оно тебе надо обсуждать этих двух кон"челыг полностью сдавших интересы своего народа.
Ответить
+9
-9
avatar
ascent (Луксор)
19.12.2020 в 19:56
как говорится, из двух зол...
Ответить
+3
-11
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.12.2020 в 20:13
...уп-с
+3
-9
Просто Квашин (Харьков)
19.12.2020 в 22:08
ну ты понятно за Симоненка....
Ответить
+1
0


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