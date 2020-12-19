Юрий Вернидуб: Зеленский сильнее и честнее Порошенко
Украинский тренер заговорил о политике
Юрий Вернидуб рассказал, что он думает о современной политической ситуации в Украине:
"Наши политики любимые, депутаты говорят непонятно что, а потом сидят там десятилетиями. Творят, шумят и разваливают. А потом приходят новые и говорят, что они ничего не могут, а мы можем. Вы себя показали уже пять раз, а наши люди тупо смотрят на это и тупо идут и за них голосуют. Только в нашей стране может быть такое. Как можно голосовать за тех, кто разграбил эту страну и довел ее до ручки? Это просто цирк.
- А вы за кого голосовали?
За Зеленского.
- Не жалеете?
Нет. За два года могут ли обнаружить, что он что-то украл, что у него офшоры?
- А что он сделал?
Он не делает, он президент. Может, у него просто такое окружение, которое тихо... Это да. Он точно сильнее и честнее предыдущего нашего президента, который вместе со своими депутатами полностью ограбил нашу страну. Это не так? Сейчас он говорит, что если придет к власти, то все сделает по-новому. Рассказывает, какой плохой Зеленский, потому что ковид не лечит. Все это делается, просто не в таких, этих самых", - сказал Вернидуб.
Напомним, что украинец недавно возглавил молдавский "Шериф" из города Тирасполь, который входит в сотсав так званого Приднестровья.
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