Харатин забил пятый гол в сезоне за Ференцварош

Лидер чемпионата Венгрии "Ференцварош" на данный момент принимает на своем поле "Будафок". На 62-ой минуте матча удвоил преимущество хозяев украинец Игорь Харатин ударом с одиннадцатиметровой точки.

Это уже пятый гол для игрока в этом сезоне за клуб, четыре из которых футболист забил с пенальти. Кроме "Будафока" от ноги украинском пострадали ворота "Барселоны", "Мольде", "Пакша" и "Залеагерсега". Также на счету Харатина два ассиста в 24-х матчах во всех турнирах. Игрок реализовал пенальти во втором матче подряд.

На 66-й минуте матча на поле появился еще один украинский легионер "Ференцвароша" Александр Зубков. Пока подопечные Реброва ведут в поединке со счетом 2:1.

На данный момент команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрию и опережает ближайшего преследователя "Фехевара" Ивана Петряк на девять очков, имея еще игру в запасе.