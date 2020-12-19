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Харатин забил пятый гол в сезоне за Ференцварош

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Четыре из них были с пенальти

Харатин забил пятый гол в сезоне за Ференцварош
Новина українською

Лидер чемпионата Венгрии "Ференцварош" на данный момент принимает на своем поле "Будафок". На 62-ой минуте матча удвоил преимущество хозяев украинец Игорь Харатин ударом с одиннадцатиметровой точки.

Это уже пятый гол для игрока в этом сезоне за клуб, четыре из которых футболист забил с пенальти. Кроме "Будафока" от ноги украинском пострадали ворота "Барселоны", "Мольде", "Пакша" и "Залеагерсега". Также на счету Харатина два ассиста в 24-х матчах во всех турнирах. Игрок реализовал пенальти во втором матче подряд.

На 66-й минуте матча на поле появился еще один украинский легионер "Ференцвароша" Александр Зубков. Пока подопечные Реброва ведут в поединке со счетом 2:1.

На данный момент команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрию и опережает ближайшего преследователя "Фехевара" Ивана Петряк на девять очков, имея еще игру в запасе.

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В статье: Сергей Ребров Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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