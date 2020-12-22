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Вернидуб: Если будет возможность, в Шериф можно пригласить еще кого-то из Украины

Наши за границей
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В тираспольском клубе уже играет Андрей Близниченко

Вернидуб: Если будет возможность, в Шериф можно пригласить еще кого-то из Украины
Новина українською

Новый главный тренер тираспольского "Шерифа" Юрий Вернидуб рассказал о том, могут ли появиться в его новой команде игроки из чемпионата Украины.

"В Молдову из Украины мы выезжаем 13 января, а 15 января "Шериф" начнет подготовку ко второй части чемпионата. Моими помощниками будут те же специалисты, которые работали со мной в солигорском "Шахтере". Также, чтобы была возможность быстрее познакомиться с командой и изучить возможности новых подопечных, в тренерском штабе будет местный тренер, работавший в "Шерифе" ранее. 20 февраля стартуем в чемпионате.

Будут ли украинцы в "Шерифе"? В этой команде играет уже украинец, футболист высокого уровня Андрей Близниченко. Если будет возможность пригласить игрока такого же уровня, конечно, обращусь к клубу с предложением взять такого футболиста в "Шериф", - сказал Вернидуб.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) Андрей Близниченко
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