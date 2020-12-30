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Украинец Мигунов покинул брестский Рух

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Защитник будет подыскивать себе новую команду

Украинец Мигунов покинул брестский Рух
Новина українською

Украинский защитник брестского "Руха" Александр Мигунов покинул белорусский клуб.

Контракт с 26-летним украинцем расторгнут по соглашению сторон.

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Мигунов присоединился к "Руху" в марте 2020-го. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 29 официальных поединках, отметившись одним голом и четырьмя голевыми передачами.

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В статье: Александр Мигунов Рух (Брест)
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Источник:
Рух (Брест)

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