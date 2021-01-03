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  4. Селюк: Зинченко уже много лет куда-то сватают, но почему-то его никто не берет
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Селюк: Зинченко уже много лет куда-то сватают, но почему-то его никто не берет

Наши за границей
(2 голосов)

Очередная критика украинского игрока

Селюк: Зинченко уже много лет куда-то сватают, но почему-то его никто не берет
Новина українською

Футбольный агент Дмитрий Селюк не уверен в звездности игрока национальной сборной Украины Александра Зинченко:

"Зинченко уже много лет куда-то сватают: то один клуб хочет его в аренду, то другой, но никто почему-то не берет. Он никогда не был игроком основы "Манчестер Сити". Он всегда был на подхвате, если кто-то травму получит, например, Мэнди.

Зинченко играет левого защитника, хотя иногда Гвардиола ставит его на другие позиции, но на этой позиции его страхуют центральные или опорные, если он убегает вперед. Сильно на этой позиции навредить сложно. Без Зинченко команда точно может обойтись.

- Только в аренду идти? В какой-то условный "Бернли"?

В командах стиля "Бернли" ему будет трудно. Это в "Сити" у него классные, технические партнеры, а в "Бернли" нужно пахать в защите, сражаться и выносить мяч вперед", - сказал агент.

В этом сезоне украинец провел шесть матчей за "горожан" во всех турнирах, записав в свой актив один ассист. Правда, в АПЛ у него только 12 сыгранных минут. Контракт футболиста с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2024-го. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.

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В статье: Дмитрий Селюк АПЛ Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
sovsport

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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.01.2021 в 17:00
Селюк на цей раз істину глаголить
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0
0
storm_ua (Николаев)
03.01.2021 в 16:44
Зина в такой форме как сейчас, никому не интересен.
Ответить
0
-1
Просто Квашин (Харьков)
03.01.2021 в 16:08
...так і є...
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+3
-1
Sandra777 (Львів)
03.01.2021 в 16:06
А Селюка вже 1000 раз слють три букви а він ніяк не піде
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+1
-4


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