Нойок: За Милю очень рад. Мое возвращение в Украину - жизнь покажет
У Бреста серьезные проблемы
Украинский полузащитник белорусского "Динамо-Брест" Александр Нойок поделился информацией о будущем клуба.
- Александр, в последнее время появилось много слухов о финансовых проблемах клуба, роспуске команды, смене руководства и тренера, что происходит в "Динамо-Брест"?
- Да, информация такая была, и могу ее подтвердить.
- В СМИ распространяется информация, что Александр Нойок зимой покинет Брест.
- За Милю - очень рад, он давно говорил, что хочет завершить свою футбольную карьеру именно в Украине, по поводу меня - ничего сказать не могу, жизнь покажет.
- Если бы "Динамо-Брест" завоевало бронзу в текущем сезоне, то этой непонятной ситуации с командой не было бы?
- Изменения назревали, и мы о них все знали, думаю бронзовая медаль ничего не изменила бы, так как этот год был очень тяжелый, во всех отношениях: от вируса и к травмам, к результату и финансированию, но впереди только оптимизм!
Популярное сейчас
- Барса залетает в ТОП-5, Валенсия в зоне вылета. Турнирная таблица Ла Лиги 2020/21
- Герой футбольного дня. Мохаммед Кадири
- И что это может быть? Верняева временно отстранили от соревнований
- Лучшего бомбардира-украинца из чемпионата Грузии звала Заря, а он рассматривает три варианта
- Защитник Шахтера продемонстрировал свою роскошную киевскую квартиру и рассказал о феях. ФОТО
- Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО