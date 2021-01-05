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Нойок: За Милю очень рад. Мое возвращение в Украину - жизнь покажет

Наши за границей
(1 голосов)

У Бреста серьезные проблемы

Нойок: За Милю очень рад. Мое возвращение в Украину - жизнь покажет
Новина українською

Украинский полузащитник белорусского "Динамо-Брест" Александр Нойок поделился информацией о будущем клуба.

- Александр, в последнее время появилось много слухов о финансовых проблемах клуба, роспуске команды, смене руководства и тренера, что происходит в "Динамо-Брест"?

- Да, информация такая была, и могу ее подтвердить.

- В СМИ распространяется информация, что Александр Нойок зимой покинет Брест. Артем Милевский перебрался в "Минай", не хотели бы Вы продолжить свою карьеру в Украине?

- За Милю - очень рад, он давно говорил, что хочет завершить свою футбольную карьеру именно в Украине, по поводу меня - ничего сказать не могу, жизнь покажет.

- Если бы "Динамо-Брест" завоевало бронзу в текущем сезоне, то этой непонятной ситуации с командой не было бы?

- Изменения назревали, и мы о них все знали, думаю бронзовая медаль ничего не изменила бы, так как этот год был очень тяжелый, во всех отношениях: от вируса и к травмам, к результату и финансированию, но впереди только оптимизм!

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В статье: Артем Милевский Александр Нойок Динамо (Брест)
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Источник:
legioners.com.ua

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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
05.01.2021 в 21:43
Что-то ватник приуныл... А раньше так расхваливал жизнь в Беларуси, так расхваливал диктатора... Скоро погонят Агрофюрера и повернутся лицом к Европе... А цыгану - дорога только в Парашестан...
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