Немецкий опыт в украинских реалиях. Денис Сурма создал академию в Ильинцах, работая детским тренером в Трире

Пользуясь случаем и свободным временем в новогодние праздники удалось пообщаться с давним знакомым, которого судьба занесла в Германию. Причем Денис Сурма, с которым вместе топтали еще университетское футбольное поле, сумел найти себя на чужбине в любимом деле, занимаясь футболом. Парень до 30 лет смог оформить тренерскую лицензию категории B, получить серьезный игровой опыт в любительских лигах Люксембурга и Германии, а также начать реализовывать немецкую футбольную методику в родных Ильинцы Винницкой области, где еще летом 2018-го основал футбольную академию с западным стилем преподавания и организации.

ФК "Старт" (Ильинцы), по словам Дениса, будет и впредь придерживаться европейских ориентиров как в плане тренировок, так и в деле воспитании подрастающего поколения. Правда различий в украинском и немецком менталитетах, как и в условиях труда, достаточно много, о чем в основном и пообщались.

- Привет Денис. С Новым годом (разговор состоялся 1-го января), сегодня выходной?

- Конечно. Немцы, народ трудолюбивый, но даже они в первый день года привыкли отдыхать.

- Хочется узнать больше о специфике твоей работы и о целях, которые ставит перед собой академия FC Trier.

- О, тут в двух словах не обойтись - отличий от привычного нам антуража и подхода к футболу достаточно много, прежде всего касается это массовости. Еще с 90-х стало привычным говорить, что Украина страна массового футбола, но, поверь, Германия может дать нашей родине фору десятикратно. Здесь в футбол играют буквально все дети, кто в очках, кто просто "не бежит", все равно - ищут себя на футбольном поле. Футбол воспринимается как неотъемлемая часть ОФП для молодых детей, задача нас, тренеров, до поры до времени не сильно вмешиваться в процесс, а просто направлять и подсказывать. Я сам начинал с того, что работал с детьми 4-5 лет, причем большая часть тренировки тогда имела целью развитие координации, опорно-двигательного аппарата и любви к футболу. Упражнения с мячами разных размеров, на шведской стенке, на турнике, просто подвижные игры, ну и в самом конце мы максимум десять минут играли непосредственно в футбол.

Конкретно наша академия занимается тем, что ищет таланты в регионе Рейнланд-Пфальц, пытаясь стать для них трамплином в профессиональные клубы. Школа основана в 2016-м году тремя бывшими профессиональными игроками, которые решили составить конкуренцию уже имеющемся в 120-тысячном городке ФК "Айнтрахт" (Трир). Этот клуб основан в 1905-м году и является настоящим флагманом региона. Правда недавно потерял "профессиональный статус" и вылетел из региональлигы в оберлигу. Сейчас пытается вернуться назад, но все равно сложно назвать текущий период яркой страницей истории "Айнтрахта". Однако и кроме наиболее известного клуба Трира, в городе около десяти взрослых команд.

Я присоединился к академии "Трир" почти через год после ее основания и с тех пор работаю на благо подрастающего поколения города, стремясь раскрывать таланты. Кстати, некоторые дети уже находятся "на карандаше" у таких клубов Бундеслиги, как "Хоффенхайм" и "Кельн". Парень 2005-го года рождения, который начинал у нас, уже несколько лет занимается в академии "крестьян" и выступает за команду более старшего возраста. Дело в том, что здесь в Германии есть специальные интернет-ресурсы, где, подобно Transfermarkt, можно изучить подробную статистику матчей даже самых юных футболистов, на любых уровнях. Причем доступ к информации открыт и все желающие могут ею воспользоваться.

- Но все равно, не каждого же человека с улицы допустят к работе с детьми?

- Конечно, тренерскую лицензию необходимо получить, причем от категории зависит твоя дальнейшая перспектива как специалиста в своей области. Но при этом в Футбольном союзе не заинтересованы в том, чтобы готовить специалистов узкого профиля и чем больше у нас в структуре клуба "универсалов", тем лучше для самого клуба. В обычных клубах, которые не имеют цели воспитывать футболистов на результат, тренер может и не иметь лицензии и работать бесплатно. Именно в таких энтузиастах сила любительского футбола Германии. У меня лично, кроме тренерской лицензии категории B, есть и лицензия менеджера спортивного клуба. Также позволяет заниматься организаторскими вопросами первое высшее образование по специальности "менеджмент", полученное еще в Виннице, а также второй диплом экономиста, полученный уже по результатам обучения в университете Трира.

- Насколько важен для команд разных возрастных групп вашей академии результат?

- Не буду лукавить, говоря, что не важен абсолютно. Все же результат позволяет командам определенного возраста повышаться в классе и заявлять о себе на как можно более широкой арене внимания скаутов. У нас в клубе все еще нет взрослой команды и поэтому для того, чтобы полностью пройти ступени взросления в футболе, нашим воспитанникам желательно проявить себя как можно раньше, чтобы быть замеченными более богатыми и успешными клубами с полноценной вертикалью, вплоть до профессиональных. Впрочем, отмечу, что ни один талантливый ребенок без внимания скаутов все равно не останется. Так уж построена немецкая система, которая направлена ​​на кластеризацию регионов, так что даже в глубинке ребенок имеет шанс вырасти в футболиста высокого уровня и с малых лет имеет для этого необходимые условия.

Турниры проводятся по зональному принципу, максимально дальний выезд - 40 километров (команды до U12). Плотность населения высока, так что даже в одном регионе удается организовать иногда до четырех лиг!

- Много ли среди твоих коллег "физруков"?

- У нас не принято кричать на детей, а детских тренеров со свистком в зубах я лично почти не видел. Все построено на равенстве, нет навязывания детям отношения к тренеру, как к "надзирателю", мнение которого не подвергается сомнению. Причем от этого совсем не страдает дисциплина, прививаемая постепенно, с ростом ребенка как футболиста и личности на футбольном поле. При этом, начиная с четырех лет, общение "игрок-тренер" осуществляется "на ты".

В матчах младших возрастных групп (до U-12) вполне можно даже обходиться без арбитров - оба главных тренера команд-соперников, как и сами игроки, прекрасно справляются с этой ролью и практически всегда решают любые споры максимально честно. Исключения, конечно, бывают, но это скорее нонсенс. Детям предоставляется возможность самим принимать решения и нести за них ответственность. То же самое касается и разминки, без мяча никто ничего не делает, все упражнения игровые, даже предматчевые.

- Видел у тебя в фейсбуке фото с воспитанниками на стадионе "Жози Бартель". Не на сборную ли Украины, случайно, ездили?

- Нет, на сборную в Люксембург я, конечно же, съездил. Это же буквально по соседству, я даже машину заправляю в Люксембурге, там топливо дешевле (смеется). Но один, без детей, так как нахожусь обычно в фан-секторе. Им же в этом случае на фото как раз помог с билетами Дино Топмеллер, который тренировал сенсационный "Дюделанж", в сезоне 2018/19 выступавший на групповом этапе Лиги Европы. Поединок против "Милана" моим воспитанникам запомнился, и они получили от него максимальное удовольствие.

Кстати, семья Топмеллер как краз родом из наших мест, а в академии ФК "Трир" занимаются два внука Клауса Топмеллера, главного тренера, который выводил леверкузенский "Байер" в финал Лиги чемпионов.

- Не вмешивается ли метр тренерского цеха в работу наставников своих внуков?

- Нет, здесь это не принято. Никто не пытается учить или тем более "пихать" коллегам по цеху, пусть и куда менее именитым. Вмешиваться с советами тем более не принято, а вот к чему привыкли, так это всецело уважать чужой труд. Сам Клаус нередко появляется на матчах наших детских команд, но максимум, может иногда подсказать. А так спокойно попивает пиво и смотрит за детьми со стороны.

- Знаю, что в родном украинском городке ты поддерживаешь футбольную школу экипировкой?

- Футбол в родном городе поддерживаю с 2015-го года, когда впервые привез мячи и бутсы, как для взрослых, так и для детей. С тех пор я всячески помогаю местному футболу, в основном детям, чем могу - от экипировки до организации поездок на матчи профессиональных команд и даже встреч с известными игроками. В 2018-м году мы решили запустить "Старт", чтобы развивать детский футбол и иметь большее влияние на воспитание юных футболистов.

- Погоди, так FC Start (Ильинцы) это твой собственный проект?

- Совместный вместе с детским тренером в Ильинцах и моим давним другом Вячеславом Омельченко мы решили учредить что-то принципиально новое, независимое от государственного финансирования, но интересно как для самих детей, так и для их родителей. Зависимость от бюджетного финансирования - это путь в никуда. Нам хочется, чтобы любой клуб поддерживали непосредственно люди, в этом напрямую заинтересованные, а не все налогоплательщики без исключения, но косвенно и через посредников в лице местной власти.

- Ну, в любом случае на областном уровне команда уже достаточно известна, а некоторые воспитанники серьезно стучатся в двери взрослых любительских команд Винницкого региона. Каким образом удалось достичь таких стремительных результатов в украинских реалиях?

- В первую очередь это заслуга тренера. Слава живет футболом, этими детьми. Он абсолютный профессионал своего дела, таких в любительском детском футболе очень и очень мало. Также помогает понимание, доверие и поддержка родителей наших воспитанников. Совместными усилиями мы даем детям много игрового времени. Вячеслав Омельченко возит все наши команды на различные турниры, даже за пределы области, а также организует футбольные соревнования в самих Ильинцах.

Конечно, было очень сложно без всех тех атрибутов, которые у меня в Германии существуют априори. Но мы, пусть и более медленно, но все же движемся к поставленной цели, а именно дальнейшему укреплению клуба в стремлении существовать на членские взносы и при коллективной ответственности за все внутренние процессы. Важнейший вопрос, который мы не можем закрыть самостоятельно, это инфраструктура. В начале было непросто найти общий язык с местными властями в этом вопросе. "Выбивать" детям зал для тренировок в холодное время года, например. Но мы постепенно меняем взгляды руководителей ОТГ на подход к местному футболу, в чем помогает как гласность, так и массовость уже самой академии, и сейчас есть договоренность об аренде центрального спортзала. На секундочку, по состоянию на конец 2020-го года у нас уже занимается пять возрастных групп, более ста детей. Для города с населением около 12 000 уже неплохо, хотя и далеко не предел, во что я свято верю.

Дискуссии с местными властями возникали еще и по поводу персоны тренера. Вячеслав Омельченко в Ильинцах за 12 лет стажа, заработал уважение и признание в тренерском ремесле. И в то время когда он перешел работать в им же основанный "Старт", в местной ДЮСШ банально не стало секции футбола вовсе, прежде всего, из-за отсутствия тренеров, желающих работать за 4000 гривен в месяц.

В настоящий момент мы тесно сотрудничаем с местной властью на благо детей, и имеем доступ к инфрастуктуре, за что очень благодарны, особенно директору спорткомплекса Синчуку Александру Васильевичу, с его приходом ситуация значительно улучшилась. Все же все смогли убедиться в том, что мы многое даем детям, и это касается не только футбольного мастерства. Мы очень благодарны местной власти за прекрасный ремонт спортивного зала и надеемся, что центральное футбольное поле будет также вскоре отремонтировано, как и тренировочное поле с искусственным покрытием позади спорткомплекса. Тогда мы сможем более качественно готовить молодых футболистов и организовывать масштабные соревнования.

В Трире я привык к тому, что практически каждый ребенок так или иначе пробует себя в футболе и это можно назвать даже частью культуры. С целью изучения спроса на возникновение в Ильинцах взрослой футбольной команды я даже делал когда-то опросы в социальных сетях среди местного населения. Получил около трех сотен положительных отзывов при всего паре десятков негативных, что дало стимул заниматься дальше и взрослой командой тоже.

- Таким образом можно было бы реализовать в Ильинцах то, чего нет у вас в Трире - полную вертикаль. А на каком уровне играла бы взрослая команда?

- Да, дети бы видели, что для того чтобы "засветиться" им не обязательно ехать из родного города. Не думаю, что дальше любительского уровня области, хотел бы, чтобы наш клуб завоевывал себе право повышаться в классе исключительно по спортивному принципу, а не так, как это часто происходит даже на самом высоком профессиональном уровне в Украине, из-за капризов богатого владельца.

Мы с партнерами даже название придумали для команды - "Третий тайм", оно в чем-то символическое, но весьма душевное. Спросив сейчас у местных и у парней, с которыми еще сам начинал когда-то футбольную жизнь в Ильинцах, узнал, что реально можно было собрать 15-17 человек с еще старого состава. Постепенно можно было бы подключать молодых воспитанников ФК "Старт", добиваясь связи поколений.

- Почему же команды все еще не видно в списке участников чемпионата Винницкой области?

- Здесь у меня с ребятами возник ментальный конфликт - играть в футбол бесплатно, даже на самом низком любительском уровне, в Украине сейчас не хотят. Жизнь заставляет людей работать без выходных, а во многих случаях еще и ехать за границу в поисках лучших условий. Плюс ментальность, которая не позволяет полюбить сам футбол в большей степени, чем деньги. На определенном этапе кайф от игры проходит и остается исключительно меркантильный интерес. Я против такого подхода, готов помогать обеспечивать команду всем необходимым, но платить игрокам, с которыми сам на одном уровне, смысла не вижу. Нам в свое время никто не платил и играли за ильинецкий "Будивельник" исключительно на энтузиазме. На таких условиях соглашаются играть не все, в основном ребята моего поколения, молодежь же выбирает команды из соседних районов и ОТГ с большим бюджетом.

В то же время, можно предложить в "Третьем тайме" специальную систему премирования, например, за победную серию или же за занятые призовые места. То есть, прежде чем требовать деньги за игру в футбол, нужно хоть что-то на футбольном поле выиграть.

- Помню, встретились с тобой в городе в ноябре 2020-го и тогда ты сказал, что привез полный бус экипировки. Откуда подобное богатство, неужели тоже частные инвестиции?

- Здесь я, опять же, пользуюсь разницей в уровне доходов людей, а также их ментальности. Для немцев не проблема не просто одеть и обуть ребенка для занятий футболом, но и периодически амуницию менять. Ну а вещи, оставшиеся или то, из чего ребенок уже вырос, я активно спрашиваю у них для передачи своей школе в Украину.

Причем от немецких родителей ничего не скрываю, они в свою очередь, живо интересуются тем, кому именно достанется та или иная "кипа", какую пользу она принесет. Поэтому когда делаю фото и видеоотчет, стараюсь все показать максимально подробно. Дети и родители очень радуются, для большинства это существенная помощь и мотивация. Дети видят, что о них заботятся! Часто слышу от своего поколения, нам то такой помощи в 90-е как раз не хватало. Подобная коллаборация позволяет детям даже начинать знакомство на расстоянии, что очень хорошо для наших дальнейших планов.

- Ты о международных детских турнирах?

- Безусловно! Это то, что уже было практически организовано, но нам пришлось отложить все из-за пандемии. В марте 2020-го у Славы на руках уже были авиабилеты, он должен был прилететь в Трир на стажировку, плюс привезти с собой талантливого парня, уже собственного питомца. Пытались организовать не то чтобы своеобразный просмотр для ребенка, а банально совместные тренировки с детьми его же возраста, но из Германии, чтобы почувствовал уровень, так сказать. К сожалению, пандемия и локдаун поломали эти планы, но надеюсь, самому парню желания заниматься футболом в дальнейшем все эти катаклизмы не отбили.

Впрочем, если мы будем продолжать в том же духе, уверен, футбольные таланты будут поставлены на конвейер и в Ильинцах. Весьма неплохая инфраструктура в городе есть, с властью уже удалось полюбовно договориться о сотрудничестве, так что последним барьером является отсутствие массовости, с чем также активно боремся.

- Но все же, мы обсудили выезд за границу одного ребенка и его тренера. С организацией командных выездов существуют проблемы?

- Пойми, я не хочу делать выезд ради выезда и заработка, как это у нас в Украине принято. Не хочу, чтобы дети ночевали в автобусах, а футбол после тяжелой дороги становился для них в лучшем случае неприятным бременем. На первое место ставим удовлетворение детей от процесса игры на футбольном поле, а это требует соответствующего уровня комфорта как во время самого переезда, так и в период проживания вдали от дома. Даже выезд в Европу на неделю родители не в силах оплатить, для меня самого это также станет тяжелой финансовой ношей, так что для организации евровыездов нужны уже спонсорские деньги. Впрочем, с оптимизмом смотрю в будущее и уверен, что в перспективе нам удастся и это.

- Возможно, в каких-то европейских клубах, кроме немецких, у тебя есть связи?

- Летом 2014-го я ездил потренироваться с командой U-21 пражской "Спарты", где познакомился с Мартином Фридеком, легендой чешского футбола и Бундеслиги. Но вопрос даже не в связях, а в уровне таланта - если ребенок что-то может, его обязательно заметят. В Германии проводится столько детских турниров и всевозможных чемпионатов, что ускользнуть незамеченным скаутами просто невозможно. К сожалению, в Украине с этим пока дела идут туговато и порой приходится самостоятельно организовывать турниры для команд определенных возрастных групп, чтобы дети банально находились в соревновательном тонусе и не просто закрепляли, а хотя бы не теряли уже приобретенные навыки.

Кстати, опыт "Спарты" это как раз о детских лагерях. Лицом компании-организатора там является именно бывший футболист сборной Чехии, вице-чемпион Европы 1996-го года Мартин Фридек. Ну а идейным вдохновителем лагеря как раз украинец. Насколько мне известно, сейчас над этим проектом работает украинский агент Вячеслав Заховайло. Так что при желании наладить контакты и организовать сборы для детей не будет трудной задачей - открыли бы границы уже полноценно. Есть у меня знакомые и в структуре швейцарского "Янг Бойз".

- Денис, с детьми какого возраста ты сейчас работаешь в "Трире"?

- Сейчас у меня восемь ребят команды U-11, играют они в формате "малого футбола" семь на семь, то есть стабильно только один запасной и мне удается уделить максимальное внимание каждому и даже отдельно пообщаться во время тренировок или матчей. В следующем году часть этих же детей перейдет в команды старших возрастных групп, а за счет добора доукомплектуем команду и они будут играть уже в формате 9х9 на площадке "от штрафной до штрафной". В 14-летнем возрасте футболисты уже начинают играть на большом поле и в привычном формате 11х11.

- Но ты также продолжаешь свою любительскую футбольную карьеру?

- Да, летом перебрался из Люксембурга назад в Трир в качестве играющего тренера в структуре "Олевига". Здесь я начинал, когда только приехал на учебу. Здесь выступают мои друзья, которые даже наведывались в свое время в гости в Ильинцы.

- Существуют доплаты, или премии для детских тренеров, воспитанники которых сумели пробиться в известные команды и подписать профессиональный контракт?

- Нет, подобной практики нет, ведь наши дети контрактов как раз не имеют. Однако, сама академия получает определенные выплаты, а уже внутри нее могут решать, премировать конкретного тренера или нет.

- А как у вас дела с инфраструктурой?

- Сейчас в большинстве случаев поля мы арендуем, но уже есть инвестор, готовый вложиться в полноценную тренировочную базу. Когда она будет сдана в эксплуатацию - проблем с приездом в гости команд не только из Украины, но и со всего постсоветского пространства, уже не возникнет. К этому тоже движемся постепенно, но уверенно.

- Считаешь, у реформированных "Карпат" есть шанс вернуться на прежние высоты?

- Поддерживаю идею новых "Карпат", а также уже официально к ней присоединился, так сказать "запатронил" (улыбается). Вопрос даже не в высотах, а в правильности подхода. Я общался с самим Олегом Смалийчуком и могу сказать, что у него очень современные мысли, он способен организовать работу футбольного клуба таким образом, что он не просто выйдет на самоокупаемость, но и станет приносить прибыль всем своим членам. Акционеры же, в то же время, будут чувствовать причастность к команде и поддерживать ее не только время от времени, но и всегда.

Der Trierische Volksfreund beschäftigt sich aktuell mit dem Jugend-Fußball in der Region und war bei einer unserer... Опубликовано FC Trier 2016 Понедельник, 17 августа 2020 г.

В Германии реализован простой механизм взаимозависимости клуба и его членов. Например, мне как тренеру, невозможно было бы получить лицензию, не будь я членом клуба, соответственно, не делай я взносов на его существование. При этом, судя по опыту, взносы составляют не более 60% финансовой базы ФК, остальные 40% - это уже спонсорские вливания.

- А возможен в Германии сценарий, при котором клуб, сделав соответствующиее финансовое вложение, может сначала заявиться в более сильную лигу?

- Нонсенс абсолютный! Здесь свято придерживаются спортивного принципа и даже на минимальном детском уровне сохраняется закономерность, что команда определенного возраста от какого-то клуба выступает в той лиге, право выступать в которой завоевала по итогам прошлого сезона. Не иначе! Условно говоря, "купить" себе место в том или ином чемпионате нельзя - если клуб новый, команды всех его возрастных групп начинают с самых низов, на региональном уровне, постепенно поднимаясь по иерархии, но исключительно за счет результатов, полученных на футбольном поле.

- Наверное, ты знаешь, что во Львове очень скоро обещают открыть современную базу, направленную на воспитание футболистов по европейским принципам.

- Конечно, знаком с проектом Григория Козловского и даже буду в первых рядах, когда "Рух" начнет приглашать к себе европейские команды на турниры и для обмена опытом. Это очень правильно, что в Украине именно частный капитал заботится о развитии инфраструктуры, как это принято и в Европе. Кстати, если вы думаете, что в Германии существующие сейчас реалии исключительно дань государственной программе начала века, то это не совсем так. Из того, что я вижу собственными глазами, очень много инвесторов заинтересованы в том, чтобы вкладывать средства в детские школы, футбольные клубы, причем не обязательно профессиональные, а также в сопутствующую инфраструктуру.

- Отдельно не могу не спросить о членстве в фан-клубе киевского "Динамо". С чего началась любовь к флагману украинского футбола?

- Вряд ли я буду оригинальным, если скажу, что за "Динамо" болею с детства. Ну а впервые приезжать на матчи начал уже во время студенчества. Помню как в сезоне 2008/09, когда команда успешно выступала в плей-офф Кубка УЕФА, не пропустил ни одного домашнего матча, хотя добраться из Винницы было ой как непросто. Бывало даже, приходилось ехать в тамбуре электрички и собирать деньги по общежитию от таких же неравнодушных к команде студентов. Уже когда организовали свой фан-клуб случались и массовые выезды по 20 и более человек, приятно вспомнить. Все же романтическое было время и эмоции, подаренные командой, бесценны! Когда на протяжении года жил в Киеве в ожидании студенческой визы, имел годовой абонемент на фансектор.

- На многих украинских стадионах пришлось побывать, поддерживая "Динамо"?

- Конечно, в том числе и на "Донбасс Арене" болел за гостей неоднократно, причем только на фан-секторе, "на голом торсе", такие моменты врезаются в память на всю жизнь. Наш славный клуб на выезде поддерживаю и за пределами страны: Минск, Амстердам, Берн...

То же самое и с национальной сборной.

- Членство в фан-клубе помогает в организации поездок на матчи уже детей - воспитанников ФК "Старт"?

- Безусловно, клуб не отказывает в подобных инициативах. Например, в октябре 2019-го нам удалось во второй раз привезти на матч "Динамо" группу детей с Ильинцов, которые были вне себя от радости, когда к ним на сектор подошли Жерсон Родригес, Томаш Кендзера и другие игроки основы киевлян. Также удалось провести экскурсию на стадионе "Динамо им. Валерия Лобановского", дать возможность ребятам "прикоснуться к истории" и дополнительно влюбить их в футбол.

- Неужели Жерсон случайно подошел к сектору с детьми вашей академии? Ты наверняка ведь пересекался с ним в Люксембурге, где сам играл?

- Не случайно, конечно, но организовать это получилось не благодаря личному знакомству, все же размеры Люксембурга и уровень развития футбола в нем ты несколько недооцениваешь. Как-то я увидел фото своего хорошего знакомого, с которым как раз играли вместе, в гостях у Жерсона, причем в Киеве. Пообщался с ним, спросив о том, сможет ли Родригес уделить внимание нашим детям. Ответ был положительным и вуаля - мечты почти восьми десятков подрастающих футболистов из украинской глубинки сбылись! Воспитанники ФК "Старт" были вне себя от радости, после того как пожали руку футболистам киевского "Динамо" и это точно оставило неизгладимый след в их жизни.

- Денис, что все-таки стало катализатором желания открыть футбольную академию в Ильинцах? Разве только ностальгия по собственным корням?

- Весной 2018-го года ребята из Ильинцов 2006/07 годов рождения под руководством Вячеслава Омельченко стали призерами чемпионата Украины среди общеобразовательных школ. Вот, чтобы не терять эту команду и дать ей какое-то развитие в дальнейшем, и было решено организовать отдельную академию. Сейчас у нас уже пять возрастных групп, детям в самой младшей команде 5-6 лет, старшими являются 14-летние футболисты.

- Признаюсь, поражен масштабами твоих планов и хочется только пожелать, чтобы в 2021-м коллаборация ФК "Трир" и ФК "Старт" завершилась полноценно, сделав максимально мощными обе структуры. Вдохновения и сил вам для их реализации, как моральных, так и физических.

- Спасибо! Уверен, что у нас все получится.