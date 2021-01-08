Гасперини: Когда выходит Малиновский, он всегда несет опасность

Главный тренер " Аталанты " Джан Пьеро Гасперини накануне матча Серии А с "Беневенто" высказался относительно атакующей линии своей команды.

"Миранчук? У него нет характеристик нападающего, как у Иличича. Любой игрок всегда должен искать наиболее подходящую позицию на поле.

Иличич хотел забить в матче с "Сассуоло" (5:1), но когда он ассистирует, он тоже в полном порядке. У нас в атаке все хорошо, даже с Мюриэлем и Сапатой.

Когда выходит Малиновский, он всегда несет опасность, посмотрим, конкурентоспособны ли также Миранчук и Ламмерс", - сказал Гасперини.

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Напомним, что в текущем сезоне Серии А 27-летний украинец в 13 матчах забил 1 гол и сделал 2 ассиста.