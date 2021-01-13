Президент Десны: Филипповым были заинтересованы итальянские клубы

Президент "Десны" Владимир Левин прокомментировал продажу нападающего Александра Филиппова в "Сент-Трюйден".

Вы продали Филиппова в Бельгию за 1,5 млн евро. Это так?

– Немного неправдивая. По-моему, там контракт был 1 млн 80 тысяч.

– Интересовались ли им другие клубы, возможно, украинские?

– Украинские нет, поскольку у нас сейчас есть только два клуба, которые могут купить, но у них достаточно большое количество игроков. Это "Шахтер" и "Динамо". Все остальные клубы, которые могут сделать трансфер, это иностранные клубы.

Переговоры велись. Когда нам поступило предложение сделать трансфер по Филиппову, мы приняли решение. Хотя мы считали, что он стоит дороже как игрок. Но чтобы стоить дороже, необходимо, чтобы он дал показатели в том клубе, за который он идет играть.

Поэтому мы приняли это решение. Есть возрастные критерии футболиста, физические критерии. Если мы не будем делать трансфер, когда к нам приходят с предложением, то мы в дальнейшем лифт в своей команде сделать не можем, о нас никто не узнает.

А так уже в Европе знают, что есть такая команда "Десна", в которой играют такие профессиональные футболисты, как Филиппов.

- Филипповым интересовались только из Бельгии?

– У нас были запросы и от итальянских клубов. Когда трансферное окно, люди говорят, что готовы купить, то мы должны сразу же сказать, что готовы продать. Времени покупать и продавать в футболе нет, только трансферное окно, – сказал Левин.

Александр Филиппов перешел в бельгийский клуб в конце сентября и за это время сыграл 11 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Напомним, что ранее была информации, что "Сент-Трюйден" может продать украинского нападающего.