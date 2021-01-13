Украинский хавбек ушел из молдавского клуба
Хотя был игроком основы
Молдавский клуб "Динамо-Авто" прекратил сотрудничество с украинским хавбеком Максимом Пироговым.
Transfermarkt указал, что 24-летний футболист стал свободным агентом.
Пирогов провел 19 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
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Источник:Трансфермаркт
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