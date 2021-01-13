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Украинский хавбек ушел из молдавского клуба

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Хотя был игроком основы

Украинский хавбек ушел из молдавского клуба
Новина українською

Молдавский клуб "Динамо-Авто" прекратил сотрудничество с украинским хавбеком Максимом Пироговым.

Transfermarkt указал, что 24-летний футболист стал свободным агентом.

Пирогов провел 19 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.

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В статье: Динамо-Авто (Тирасполь) Максим Пирогов
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Источник:
Трансфермаркт

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