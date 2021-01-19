Экс-игрок ПФК "Львов" перешел к чемпиону Армении

Украинский фланговый защитник Егор Клименчук присоединился к ереванской "Арарат-Армении".

Последние два сезона этот клуб выигрывал чемпионат Армении и близкий к третьему подряд титулу.

К этому времени Егор выступал в ПФК "Львов", в составе горожан он сыграл 19 поединков.