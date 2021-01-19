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Экс-игрок ПФК "Львов" перешел к чемпиону Армении

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Экс-игрок ПФК "Львов" перешел к чемпиону Армении
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Украинский фланговый защитник Егор Клименчук присоединился к ереванской "Арарат-Армении".

Последние два сезона этот клуб выигрывал чемпионат Армении и близкий к третьему подряд титулу.

К этому времени Егор выступал в ПФК "Львов", в составе горожан он сыграл 19 поединков.

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В статье: ФК Львов чемпионат Армении Арарат-Армения (Ереван) ПФК Львов
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