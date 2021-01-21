После поражения Фради в чемпионате Венгрии Ребров пожаловался на отсутствие идей в середине поля
Это был первый матч в 2021-м для команды
В перенесенном матче второго тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" минимально уступил "Диошдьери" (0:1). Главный тренер "зеленых орлов" Сергей Ребров прокомментировал поражение своей команды.
"Мы провели первый матч в этом году, который оказался тяжелым. Я думаю, что двух с половиной недель недостаточно для идеальной подготовки. "Диошдьёр" нашел выигрышную тактику. Мы создавали неприятные ситуации для соперника, но невозможно выиграть матч без голов. Нам нужно проанализировать матч, потому что мы не просто ошибались. Мы допустили ошибки в сосредоточенности, иногда без надобности, которые вызвали штрафной удар. Защита - это основа игры, но и в этот раз у нас не получилось.
Проиграли мы матч или нет, мы должны смотреть в будущее", - цитирует слова официальный сайт клуба.
Напомним, что вингер Александр Зубков и полузащитник Игорь Харатин вышли в стартовом составе "Ференцвароша". Оба украинца были заменены во втором тайме. Несмотря на первое поражение в сезоне, команда Реброва лидирует в турнирной таблице, имея в активе 38 очков.
Популярное сейчас
- Дебют – хуже не придумаешь. Алькойяно - Реал 2:1. Обзор матча и видео голов
- Кубок Испании. 1/16-а финала. Алькойяно - Реал 2:1. Проклятый кубок, или Капитуляция Лунина и компании
- Поворознюк готов подписать в Ингулец всех потенциальных новичков, но при одном условии
- Зинченко радуется страшному поражению Украины от сборной Франции
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место