После поражения Фради в чемпионате Венгрии Ребров пожаловался на отсутствие идей в середине поля

В перенесенном матче второго тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" минимально уступил "Диошдьери" (0:1). Главный тренер "зеленых орлов" Сергей Ребров прокомментировал поражение своей команды.

"Мы провели первый матч в этом году, который оказался тяжелым. Я думаю, что двух с половиной недель недостаточно для идеальной подготовки. "Диошдьёр" нашел выигрышную тактику. Мы создавали неприятные ситуации для соперника, но невозможно выиграть матч без голов. Нам нужно проанализировать матч, потому что мы не просто ошибались. Мы допустили ошибки в сосредоточенности, иногда без надобности, которые вызвали штрафной удар. Защита - это основа игры, но и в этот раз у нас не получилось.

Проиграли мы матч или нет, мы должны смотреть в будущее", - цитирует слова официальный сайт клуба.