Зинченко не попал в старт на матч Кубка Англии против команды четвертого дивизиона
Не его уровень
"Манчестер Сити" приедет в гости к "Челтнему" в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Вне стартового состава "горожан" на матч оказался игрок Национальной сборной Украины Александр Зинченко.
Your City line-up to face Cheltenham! ????— Manchester City (@ManCity) January 23, 2021
XI | Steffen, Garcia, Harwood-Bellis, Laporte, Mendy, Fernandinho (C), Doyle, Mahrez, Torres, Foden, Jesus
SUBS | Ederson, Dias, Sterling, Gundogan, Zinchenko, Rodrigo, Bernardo, Cancelo, Bernabe
⚽️ @HaysWorldwide
???? #ManCity pic.twitter.com/SH19tPHv6q
Напомним, что на счету футболиста четыре выхода в стартовой одинадцятке и одно появление со скамейки запасных в последних шести матчах подопечных Гвардиолы.
Заметим, что "Челтнем" - представитель Второй Лиги Англии. Поединок между командами начнется в 19:30.
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