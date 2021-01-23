Зинченко не попал в старт на матч Кубка Англии против команды четвертого дивизиона

"Манчестер Сити" приедет в гости к "Челтнему" в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Вне стартового состава "горожан" на матч оказался игрок Национальной сборной Украины Александр Зинченко.

Your City line-up to face Cheltenham! ????



XI | Steffen, Garcia, Harwood-Bellis, Laporte, Mendy, Fernandinho (C), Doyle, Mahrez, Torres, Foden, Jesus



SUBS | Ederson, Dias, Sterling, Gundogan, Zinchenko, Rodrigo, Bernardo, Cancelo, Bernabe



⚽️ @HaysWorldwide

???? #ManCity pic.twitter.com/SH19tPHv6q — Manchester City (@ManCity) January 23, 2021

Напомним, что на счету футболиста четыре выхода в стартовой одинадцятке и одно появление со скамейки запасных в последних шести матчах подопечных Гвардиолы.

Заметим, что "Челтнем" - представитель Второй Лиги Англии. Поединок между командами начнется в 19:30.