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Зинченко не попал в старт на матч Кубка Англии против команды четвертого дивизиона

Наши за границей
(1 голосов)

Не его уровень

Зинченко не попал в старт на матч Кубка Англии против команды четвертого дивизиона
Новина українською

"Манчестер Сити" приедет в гости к "Челтнему" в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Вне стартового состава "горожан" на матч оказался игрок Национальной сборной Украины Александр Зинченко.

Напомним, что на счету футболиста четыре выхода в стартовой одинадцятке и одно появление со скамейки запасных в последних шести матчах подопечных Гвардиолы.

Заметим, что "Челтнем" - представитель Второй Лиги Англии. Поединок между командами начнется в 19:30.

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В статье: Кубок Англии АПЛ Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (3)
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Po4eson (Одесса)
23.01.2021 в 20:05
Ужос
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0
0
Камонплей
23.01.2021 в 19:22
проти цих най його французький дублер грає
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+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
23.01.2021 в 18:55
Навіть Челтнем - не довіряють зінченку.
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0
-2


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