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Экс-капитан Руха отправился на просмотр в Казахстан

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Игорь Дуць намерен трудоустроится в команде Мазяра

Экс-капитан Руха отправился на просмотр в Казахстан
Новина українською

В конце декабря прошлого года "Рух" сообщил о прекращении сотрудничества с защитником Игорем Дуцем.

Контракт капитана львовской команды был рассчитан до конца 2021 года, однако стороны по обоюдному согласию решили прервать его досрочно.

На данный момент Дуць находится на просмотре в казахском клубе "Акжайык", который недавно возглавил украинский специалист Владимир Мазяр.

Напомним, что в "Рух" Дуць пришел летом 2017 года. Всего за команду провел 93 поединка. В 38 матчах защитник выводил на поле команду с капитанской повязкой и является лидером "Руха" по этому показателю.

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В статье: Рух (Львов) Игорь Дуць
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Источник:
sport.ua

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