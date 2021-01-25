Экс-капитан Руха отправился на просмотр в Казахстан

В конце декабря прошлого года "Рух" сообщил о прекращении сотрудничества с защитником Игорем Дуцем.

Контракт капитана львовской команды был рассчитан до конца 2021 года, однако стороны по обоюдному согласию решили прервать его досрочно.

На данный момент Дуць находится на просмотре в казахском клубе "Акжайык", который недавно возглавил украинский специалист Владимир Мазяр.

Напомним, что в "Рух" Дуць пришел летом 2017 года. Всего за команду провел 93 поединка. В 38 матчах защитник выводил на поле команду с капитанской повязкой и является лидером "Руха" по этому показателю.