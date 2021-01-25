Экс-капитан Руха отправился на просмотр в Казахстан
Игорь Дуць намерен трудоустроится в команде Мазяра
В конце декабря прошлого года "Рух" сообщил
Контракт капитана львовской команды был рассчитан до конца 2021 года, однако стороны по обоюдному согласию решили прервать его досрочно.
На данный момент Дуць находится на просмотре в казахском клубе "Акжайык", который недавно возглавил украинский специалист Владимир Мазяр.
Напомним, что в "Рух" Дуць пришел летом 2017 года. Всего за команду провел 93 поединка. В 38 матчах защитник выводил на поле команду с капитанской повязкой и является лидером "Руха" по этому показателю.
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Источник:sport.ua
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