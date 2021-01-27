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Тренер Мехелена: Как будто появился новый Швед, два разных игрока

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец начинает раскрываться в Мехелене

Тренер Мехелена: Как будто появился новый Швед, два разных игрока
Новина українською

Главный тренер "Мехелена" Вутер Вранкен поделился мнением о последних выступлениях украинского вингера Марьяна Шведа. Напомним, что в недавнем матче против "Васланд-Беверена" (3:2) Швед оформил дубль и сделал ассист.

"Как будто появился новый Швед, два разных игрока. Возможно, ему нужно было получить тревожный сигнал и обработать его. То, как он ведет себя сейчас, невозможно сравнить с тем, что было в начале.

Вначале все было так, словно ему не нравилось здесь находиться. Он изолировал себя, почти не улыбался. Сейчас вне поля: он вовлечен, идет на контакт.

Сейчас он правда один из нас, член команды. Он участвует во всех упражнениях, разделяет дух коллектива. Кто имел дело со спортом, знают, насколько это важно.

При этом он остается спокойным. Он интроверт, но это совершенно не проблема. Он делает свою работу и выглядит счастливым.

Если бы Швед продолжал играть на этом уровне, и мы могли бы его подписать на постоянной основе, это было бы хорошо. Надеюсь, все из группы атаки останутся в команде", – сказал Вранкен.

Отметим, что украинец принадлежит "Селтику", а аренда в "Мехелене" рассчитана до конца сезона.

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В статье: Селтик (Глазго) Марьян Швед Мехелен (Бельгия)
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Источник:
belgiumsoccer

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.01.2021 в 01:15
До кожного гравця --- свій підхід. Талант тренера --- вміти його знайти.
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