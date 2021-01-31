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Коваленко подтвердил свой вылет в Бергамо

Наши за границей
(1 голосов)

Вместе с хавбеком в Италию отправился агент Вадим Шаблий

Коваленко подтвердил свой вылет в Бергамо
Новина українською

Виктор Коваленко в своем инстаграме опубликовал фотографию в самолете. Вероятно, что украинский хавбек отправился в Бергамо для подписания контракта с "Аталантой".

Вместе с полузащитником в Италию вылетел футбольный агент Вадим Шаблий.

Ранее, в СМИ была информация, что 24-летний Коваленко должен подписать с итальянским клубом соглашение на 4 года.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Вадим Шаблий Виктор Коваленко
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Комментарии (3)
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storm_ua (Николаев)
31.01.2021 в 18:22
Тряпку не забудь, банку протирать.
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
31.01.2021 в 18:14
Ну все, ігрочіла їде...
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0
-2
Oлeкcин (Н.)
31.01.2021 в 18:05
Сейчас будет очередной залп голубых пуканов :)
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+3
0


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