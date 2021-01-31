Коваленко подтвердил свой вылет в Бергамо
Вместе с хавбеком в Италию отправился агент Вадим Шаблий
Виктор Коваленко в своем инстаграме опубликовал фотографию в самолете. Вероятно, что украинский хавбек отправился в Бергамо для подписания контракта с "Аталантой".
Вместе с полузащитником в Италию вылетел футбольный агент Вадим Шаблий.
Ранее, в СМИ была информация, что 24-летний Коваленко должен подписать с итальянским клубом соглашение на 4 года.
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Комментарии (3)
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storm_ua (Николаев)
31.01.2021 в 18:22
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Olegyurchak (Хмельницький )
31.01.2021 в 18:14
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Oлeкcин (Н.)
31.01.2021 в 18:05
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