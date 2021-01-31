Коваленко подтвердил свой вылет в Бергамо

Виктор Коваленко в своем инстаграме опубликовал фотографию в самолете. Вероятно, что украинский хавбек отправился в Бергамо для подписания контракта с "Аталантой".

Вместе с полузащитником в Италию вылетел футбольный агент Вадим Шаблий.

Ранее, в СМИ была информация, что 24-летний Коваленко должен подписать с итальянским клубом соглашение на 4 года.