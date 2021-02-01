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Тренер сборной Украины: Думаю, Коваленко легко впишется в состав Аталанты

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Тренер сборной Украины: Думаю, Коваленко легко впишется в состав Аталанты
Новина українською

Ассистент главного тренера сборной Украины Мауро Тассотти поделился мнением о переходе Виктора Коваленко из "Шахтера" в "Аталанту".

"Изначально в сборной Украины он играл атакующего полузащитника, под нападающим. Но он может сыграть и на позиции атакующего хава.

В "Аталанте" Коваленко может играть по двумя центральными нападающими. По характеристикам он похож на Пашалича. У Виктора нет характеристик чистого центрального хавбека, у него есть способности быть полезным в зоне атаки, он достаточно забивает.

Думаю, он легко впишется в состав "Аталанты", - цитирует тренера Tuttosport.

Напомним, что по информации СМИ, "Аталанта" заплатила за переход игрока от 700 тысяч до 1 млн евро.

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В статье: Украина Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко Мауро Тассотти
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