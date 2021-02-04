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Воспитанник Динамо подписал контракт с польской Ягеллонией

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Очередной украинец в Польше

Воспитанник Динамо подписал контракт с польской Ягеллонией
Новина українською

22-летний экс-защитник "Динамо" Мирослав Мазур продолжит карьеру в польской Экстраклассе.

Украинец подписал контракт с "Ягеллонией". Соглашение рассчитано до конца сезона, но с возможностью продления еще на два года.

Игрок будет выступать под 4-м номером.

Мазур – воспитанник киевского "Динамо". В течение карьеры он также играл за "Буковину", "Арсенал-Киев", "Ворсклу", молдавский "Сфынтул Георге" и шведский "Умео".

"Ягеллония" идет на шестом месте в чемпионате Польши, набрав 23 очка после 15 туров.

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В статье: Ягеллония (Белосток) Мирослав Мазур
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Источник:
ФК Ягеллония

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