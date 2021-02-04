Воспитанник Динамо подписал контракт с польской Ягеллонией

22-летний экс-защитник " Динамо " Мирослав Мазур продолжит карьеру в польской Экстраклассе.

Украинец подписал контракт с "Ягеллонией". Соглашение рассчитано до конца сезона, но с возможностью продления еще на два года.

Игрок будет выступать под 4-м номером.

Мазур – воспитанник киевского "Динамо". В течение карьеры он также играл за "Буковину", "Арсенал-Киев", "Ворсклу", молдавский "Сфынтул Георге" и шведский "Умео".

"Ягеллония" идет на шестом месте в чемпионате Польши, набрав 23 очка после 15 туров.