Воспитанник Динамо подписал контракт с польской Ягеллонией
Очередной украинец в Польше
22-летний экс-защитник "
Украинец подписал контракт с "Ягеллонией". Соглашение рассчитано до конца сезона, но с возможностью продления еще на два года.
Игрок будет выступать под 4-м номером.
Мазур – воспитанник киевского "Динамо". В течение карьеры он также играл за "Буковину", "Арсенал-Киев", "Ворсклу", молдавский "Сфынтул Георге" и шведский "Умео".
"Ягеллония" идет на шестом месте в чемпионате Польши, набрав 23 очка после 15 туров.
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Источник:ФК Ягеллония
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