Экс-футболист Днепра-1 может продолжить карьеру в клубе из Душанбе
Главным тренером, которого является украинский тренер
Украинский защитник Максим Лопырёнок может продолжит карьеру в "Истиклоле", с которым тренируется уже несколько дней. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Портал Transfermarket оценивает футболиста в 300 тысяч евро.
Стоим отметить, что главным тренером "Истиклол" является украинский тренер Виталий Левченко.
Напомним, что ранее 25-летний защитник расторг контракт с "Днепром-1". Первую половину сезона он провел в аренде за "Минай".
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Источник:Истиклол
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.02.2021 в 15:10
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