Экс-футболист Днепра-1 может продолжить карьеру в клубе из Душанбе

Украинский защитник Максим Лопырёнок может продолжит карьеру в "Истиклоле", с которым тренируется уже несколько дней. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Портал Transfermarket оценивает футболиста в 300 тысяч евро.

Стоим отметить, что главным тренером "Истиклол" является украинский тренер Виталий Левченко.

Напомним, что ранее 25-летний защитник расторг контракт с "Днепром-1". Первую половину сезона он провел в аренде за "Минай".