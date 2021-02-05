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Экс-футболист Днепра-1 может продолжить карьеру в клубе из Душанбе

Наши за границей
(1 голосов)

Главным тренером, которого является украинский тренер

Экс-футболист Днепра-1 может продолжить карьеру в клубе из Душанбе
Новина українською

Украинский защитник Максим Лопырёнок может продолжит карьеру в "Истиклоле", с которым тренируется уже несколько дней. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Портал Transfermarket оценивает футболиста в 300 тысяч евро.

Стоим отметить, что главным тренером "Истиклол" является украинский тренер Виталий Левченко.

Напомним, что ранее 25-летний защитник расторг контракт с "Днепром-1". Первую половину сезона он провел в аренде за "Минай".

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В статье: Максим Лопыренок Виталий Левченко Истиклол
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Источник:
Истиклол

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.02.2021 в 15:10
Це Дупа - невже навіть у таджиків вже більше платять?
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