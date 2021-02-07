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Зинченко получил пятую оценку из двух команд за матч против Ливерпуля

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(3 голосов)

Хороший матч от игрока

Зинченко получил пятую оценку из двух команд за матч против Ливерпуля
Новина українською

"Манчестер Сити" в гостях одержал разгромную победу над "Ливерпулем" в рамках 23-го тура АПЛ. Украинец Александр Зинченко провел целый матч, отыграв на левом фланге обороны "горожан".

На его счету по одному удару, успешному дриблингу и выигранной борьбе. Футболист выполнил 44 точных передачи из 49 (90%). Общий балл для украинца от WhoScored - 7,2. Высшая оценка среди игроков "Манчестер Сити" только в троих авторов голов: Гюндогана, Стерлинга, Фодена и одного из ассистентов - Бернарду Силвы. Отметим еще, что все игроки "Ливерпуля" оценены ниже Зинченко.

Этот матч стал 15-м в текущем сезоне во всех турнирах для украинского футболиста. В его активе один ассист.

После победы "Манчестер Сити" закрепил преимущество в турнирной таблице над "Манчестер Юнайтед", оторвавшись на пять очков при игре в запасе.

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В статье: АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
WhoScored

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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
07.02.2021 в 21:01
щось не розумiю, ху скорд - це якийсь наш вiтчизняний ресурс :?
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