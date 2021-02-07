Зинченко получил пятую оценку из двух команд за матч против Ливерпуля
Хороший матч от игрока
На его счету по одному удару, успешному дриблингу и выигранной борьбе. Футболист выполнил 44 точных передачи из 49 (90%). Общий балл для украинца от WhoScored - 7,2. Высшая оценка среди игроков "Манчестер Сити" только в троих авторов голов: Гюндогана, Стерлинга, Фодена и одного из ассистентов - Бернарду Силвы. Отметим еще, что все игроки "Ливерпуля" оценены ниже Зинченко.
Этот матч стал 15-м в текущем сезоне во всех турнирах для украинского футболиста. В его активе один ассист.
После победы "Манчестер Сити" закрепил преимущество в турнирной таблице над "Манчестер Юнайтед", оторвавшись на пять очков при игре в запасе.
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