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Руслан Малиновский - лучший украинский легионер 2020 года

Наши за границей
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Руслан Малиновский - лучший украинский легионер 2020 года

Новина українською

15 февраля состоялась пятая церемония вручения наград "Футбольные звезды Украины"-2020.

В номинации лучший украинский футболист, который играет за границей, победу одержал хавбек Аталанты Руслан Малиновский.

На награду также претендовали Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Роман Яремчук, и Александр Зубков.

Отметим, что в данной номинации экспертный совет УАФ отобрал 5 номинантов, а победителя определят болельщики путем голосования в соцсетях.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Футбольные звезды Украины
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