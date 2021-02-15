Руслан Малиновский - лучший украинский легионер 2020 года
Заслужил
15 февраля состоялась пятая церемония вручения наград "Футбольные звезды Украины"-2020.
В номинации лучший украинский футболист, который играет за границей, победу одержал хавбек Аталанты Руслан Малиновский.
На награду также претендовали Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Роман Яремчук, и Александр Зубков.
Отметим, что в данной номинации экспертный совет УАФ отобрал 5 номинантов, а победителя определят болельщики путем голосования в соцсетях.
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