На место Милевского. Динамо с Бреста арендовало экс-форварда молодежной сборной Украины
Экс-игрок "Олимпика" и "Руха"
Фото - Динамо Брест
Бывший нападающий "Олимпика" и "Руха" Станислав Беленький перешел в брестское "Динамо". Об этом сообщает Twitter-канал клуба.
22-летний футболист будет выступать за белорусскую команду на правах аренды до 31 декабря 2021 года.
✍ 22-летний украинский нападающий Станислав Беленький – игрок "Динамо-Брест"! #fcdb1960 pic.twitter.com/FQoRI7USwh— FC Dynamo Brest (@dynamobrest) February 15, 2021
Портал Transfermarket оценивает футболиста в 100 тысяч евро.
Беленький - воспитанник донецких "Шахтера" и "Олимпика". Летом 2018-го перешел в "Дунайска Стреда", откуда дважды отправлялся в аренду: сначала в польский "Заглембе", а впоследствии во львовский "Рух". За молодежную сборную Украины сыграл 5 матчей и забил 1 гол.
Напомним, что бресткое "Динамо" покинуло 3 украинских футболистов - Евгений Хачериди, Артем Милевский и Александр Нойок.
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