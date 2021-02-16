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На место Милевского. Динамо с Бреста арендовало экс-форварда молодежной сборной Украины

Наши за границей
(2 голосов)

Экс-игрок "Олимпика" и "Руха"

На место Милевского. Динамо с Бреста арендовало экс-форварда молодежной сборной Украины

Фото - Динамо Брест

Новина українською

Бывший нападающий "Олимпика" и "Руха" Станислав Беленький перешел в брестское "Динамо". Об этом сообщает Twitter-канал клуба.

22-летний футболист будет выступать за белорусскую команду на правах аренды до 31 декабря 2021 года.

Портал Transfermarket оценивает футболиста в 100 тысяч евро.

Беленький - воспитанник донецких "Шахтера" и "Олимпика". Летом 2018-го перешел в "Дунайска Стреда", откуда дважды отправлялся в аренду: сначала в польский "Заглембе", а впоследствии во львовский "Рух". За молодежную сборную Украины сыграл 5 матчей и забил 1 гол.

Напомним, что бресткое "Динамо" покинуло 3 украинских футболистов - Евгений Хачериди, Артем Милевский и Александр Нойок.

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В статье: Динамо (Брест) Станислав Беленький
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Источник:
ФК Динамо Брест

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