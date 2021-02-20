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Чигринский выбыл на полтора месяца – источник

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Украинец получил травму бедра

Чигринский выбыл на полтора месяца – источник

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Защитник АЕК Дмитрий Чигринский пропустит ближайшие 6 недель, сообщает греческое издание Gazzetta.

34-летний ветеран получил повреждение перед сегодняшней игрой против "Астераса". Медобследование выявило у украинца повреждение четырехглавной мышцы бедра.

Чигринский пополнил и без того не пустующий лазарет АЕК, став шестым травмированным в команде.

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В статье: Дмитрий Чигринский АЕК (Афины)
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