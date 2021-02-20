Защитник АЕК Дмитрий Чигринский пропустит ближайшие 6 недель, сообщает греческое издание Gazzetta.

34-летний ветеран получил повреждение перед сегодняшней игрой против "Астераса". Медобследование выявило у украинца повреждение четырехглавной мышцы бедра.

Чигринский пополнил и без того не пустующий лазарет АЕК, став шестым травмированным в команде.