Чигринский выбыл на полтора месяца – источник
Украинец получил травму бедра
Защитник АЕК Дмитрий Чигринский пропустит ближайшие 6 недель, сообщает греческое издание Gazzetta.
34-летний ветеран получил повреждение перед сегодняшней игрой против "Астераса". Медобследование выявило у украинца повреждение четырехглавной мышцы бедра.
Чигринский пополнил и без того не пустующий лазарет АЕК, став шестым травмированным в команде.
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