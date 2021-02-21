Снова. Малиновский и Коваленко в запасе на матч Серии А против Наполи
В третий раз подряд
Аталанта
Соседи по турнирной таблице чемпионата Италии "Аталанта" и "Наполи" встретятся в очном противостоянии на "Джевис Стэдиум". Места в основном составе не хватило двум украинцам Виктору Коваленко и Руслану Малиновскому: они начнут матч со скамейки запасных.
Уже в третий раз подряд игроки Национальной сборной Украины не попадают в стартовую одиннадцатку "Аталанты" и начинают игру вне основы. Отметим, что Виктор Коваленко еще не сыграл ни одной минуты за свою новую команду.
Матч между "бергамасками" и "Наполи" начнется в 19:00.
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Комментарии (6)
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storm_ua (Николаев)
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аалекс ( Крым)
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