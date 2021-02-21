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Снова. Малиновский и Коваленко в запасе на матч Серии А против Наполи

Наши за границей
(2 голосов)

В третий раз подряд

Снова. Малиновский и Коваленко в запасе на матч Серии А против Наполи

Аталанта

Новина українською

Соседи по турнирной таблице чемпионата Италии "Аталанта" и "Наполи" встретятся в очном противостоянии на "Джевис Стэдиум". Места в основном составе не хватило двум украинцам Виктору Коваленко и Руслану Малиновскому: они начнут матч со скамейки запасных.

Уже в третий раз подряд игроки Национальной сборной Украины не попадают в стартовую одиннадцатку "Аталанты" и начинают игру вне основы. Отметим, что Виктор Коваленко еще не сыграл ни одной минуты за свою новую команду.

Матч между "бергамасками" и "Наполи" начнется в 19:00.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Виктор Коваленко
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Комментарии (6)
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storm_ua (Николаев)
21.02.2021 в 19:32
Покупка витька это чистой крови афера между агентами. Во первых Коваленко по своему уровню не дотягивает и до аутсайдера серии а.. Об Атланте и говорить нечего..Малина на коротком поводке, забивает , делает результат, играет. Перестаёт приносить пользу команде, тут же на банку улетает. В этой команде нет любимчиков. Коваленко пора искать новую команду
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0
0
аалекс ( Крым)
21.02.2021 в 18:49
Ну по Коваленко понятно, без году неделя в команде, не хотят рисковать. А вот почему игнорят Малину - вопрос. Скорее всего просто не тянет.
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0
-3
avatar
Rezerf (Чернігів)
21.02.2021 в 19:15
На Реал бережуть
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0
0
MaximSK (Киев)
21.02.2021 в 18:46
Дадут ли Коваленко вообще сыграть в этом сезоне вопрос, зачем они его тогда покупали. И Малиновский похоже выбыл из игроков обоймы основных игроков, даже на замену не выпускают, сдал он по сравнению с прошлым сезоном, а должен был наоборот прибавить с уходом Гомеса.
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+2
0
FC Energy (Новая Каховка)
21.02.2021 в 19:14
купили, чтобы за 3 месяца прошел подготовку, адаптировался и к началу след.сезона был готов
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.02.2021 в 18:34
Найдорожчий типа гравець коваленко...
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0
-4


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