Ребров анонсировал битву с главным конкурентом в Кубке Венгрии

Украинский тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Венгрии против "МОЛ Фехервар".

"Нет двух одинаковых матчей, поэтому я уверен, что сегодня все будет по-другому, не так, как в прошлый раз.

В этот раз мы встретимся в Кубке страны, где будет решаться, пройдем ли мы дальше. С другой стороны, жеребьевка для нас хорошая, и мы снова будем играть дома. Мы также проанализировали последние матчи с "Фехерваром" и игру соперника.

В предыдущих двух сезонах мы досрочно выбывали из Кубка Венгрии, поэтому нам есть к чему стремиться, по сравнению с предыдущими выступлениями. Игроки настраиваются. Они точно понимают, как матч с "Фехерваром" важен и для команды, и для всего клуба. Мы хотим превзойти кубковые показатели прошлых лет. Сегодня мы сделаем все, чтобы оставаться конкурентоспособными", - сказал Ребров.