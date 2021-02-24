Ребров анонсировал битву с главным конкурентом в Кубке Венгрии
Наставник рассказал о важности поединка
fradi.hu
Украинский тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Венгрии против "МОЛ Фехервар".
"Нет двух одинаковых матчей, поэтому я уверен, что сегодня все будет по-другому, не так, как в прошлый раз.
В этот раз мы встретимся в Кубке страны, где будет решаться, пройдем ли мы дальше. С другой стороны, жеребьевка для нас хорошая, и мы снова будем играть дома. Мы также проанализировали последние матчи с "Фехерваром" и игру соперника.
В предыдущих двух сезонах мы досрочно выбывали из Кубка Венгрии, поэтому нам есть к чему стремиться, по сравнению с предыдущими выступлениями. Игроки настраиваются. Они точно понимают, как матч с "Фехерваром" важен и для команды, и для всего клуба. Мы хотим превзойти кубковые показатели прошлых лет. Сегодня мы сделаем все, чтобы оставаться конкурентоспособными", - сказал Ребров.
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