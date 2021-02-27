Шабанов впервые выйдет в старте Легии
Другой украинец "военных" в заявку не попал
twitter.com/LegiaNet
Орендованый в киевского "Динамо" центральный защитник Артем Шабанов впервые появится в стартовом составе "Легии". "Военные" будут противостоять "Гурник Забже", который расположился на пятой позиции.
Walczymy! Tylko zwycięstwo!???? #GÓRLEG pic.twitter.com/2T7B94K77i— Legia Warszawa ???? (@LegiaWarszawa) February 27, 2021
Его соотечественник Назарий Русин не попал в заявку на матч.
Это уже второе появление украинского защитника в футболке "Легии" на поле. На прошлой неделе Шабанов сыграл второй тайм против "Плоцка".
Матч между командами начнется в 21:00.
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