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Шабанов впервые выйдет в старте Легии

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Другой украинец "военных" в заявку не попал

Шабанов впервые выйдет в старте Легии

twitter.com/LegiaNet

Новина українською

Орендованый в киевского "Динамо" центральный защитник Артем Шабанов впервые появится в стартовом составе "Легии". "Военные" будут противостоять "Гурник Забже", который расположился на пятой позиции.

Его соотечественник Назарий Русин не попал в заявку на матч.

Это уже второе появление украинского защитника в футболке "Легии" на поле. На прошлой неделе Шабанов сыграл второй тайм против "Плоцка".

Матч между командами начнется в 21:00.

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В статье: Артем Шабанов Назарий Русин
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