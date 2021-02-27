Шабанов впервые выйдет в старте Легии

Орендованый в киевского "Динамо" центральный защитник Артем Шабанов впервые появится в стартовом составе "Легии". "Военные" будут противостоять "Гурник Забже", который расположился на пятой позиции.

Его соотечественник Назарий Русин не попал в заявку на матч.

Это уже второе появление украинского защитника в футболке "Легии" на поле. На прошлой неделе Шабанов сыграл второй тайм против "Плоцка".

Матч между командами начнется в 21:00.