Зинченко устроил эффектный забег и спас Манчестер Сити от проблем
Украинец - герой "горожан"
Фланговый игрок "Манчестер Сити" украинец Александр Зинченко отличился в поединке с "Саутгемптоном". Правда голов наш соотечественник не забивал, но однажды спас команду от очень опасной контратаки соперников.
Позади Зинченко образовалась свободная зона, туда после перехвата игроки "Саутгемптона" бросили в прорыв своего нападающего Че Адамса. Тот протянул мяч со своей половины поля к полукругу перед штрафной "Манчестер Сити".
Но нападающий "Сатугемптона" не учел, что все время его будет преследовать украинец. Александр не только пробежал большую дистанцию, чем соперник, но и успел вовремя поставить ногу и забрать мяч у Че Адамса.
Напомним, что в том поединке "Манчестер Сити" победил со счетом 5:2.
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