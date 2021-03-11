Зинченко устроил эффектный забег и спас Манчестер Сити от проблем

Фланговый игрок "Манчестер Сити" украинец Александр Зинченко отличился в поединке с "Саутгемптоном". Правда голов наш соотечественник не забивал, но однажды спас команду от очень опасной контратаки соперников.

Позади Зинченко образовалась свободная зона, туда после перехвата игроки "Саутгемптона" бросили в прорыв своего нападающего Че Адамса. Тот протянул мяч со своей половины поля к полукругу перед штрафной "Манчестер Сити".

Но нападающий "Сатугемптона" не учел, что все время его будет преследовать украинец. Александр не только пробежал большую дистанцию, чем ​​соперник, но и успел вовремя поставить ногу и забрать мяч у Че Адамса.

Напомним, что в том поединке "Манчестер Сити" победил со счетом 5:2.