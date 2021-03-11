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Зинченко устроил эффектный забег и спас Манчестер Сити от проблем

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(2 голосов)

Украинец - герой "горожан"

Зинченко устроил эффектный забег и спас Манчестер Сити от проблем

Новина українською

Фланговый игрок "Манчестер Сити" украинец Александр Зинченко отличился в поединке с "Саутгемптоном". Правда голов наш соотечественник не забивал, но однажды спас команду от очень опасной контратаки соперников.

Позади Зинченко образовалась свободная зона, туда после перехвата игроки "Саутгемптона" бросили в прорыв своего нападающего Че Адамса. Тот протянул мяч со своей половины поля к полукругу перед штрафной "Манчестер Сити".

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Но нападающий "Сатугемптона" не учел, что все время его будет преследовать украинец. Александр не только пробежал большую дистанцию, чем ​​соперник, но и успел вовремя поставить ногу и забрать мяч у Че Адамса.

Напомним, что в том поединке "Манчестер Сити" победил со счетом 5:2.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Саутгемптон (Англия) Че Адамс
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Alex_ForzaMilan (Київ)
11.03.2021 в 23:08
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