Малиновский замыкает топ-5 самых дорогих атакующих полузащитников Серии А
Украинец в топе
twitter.com/Atalanta_BC
Аналитический портал Transfermarkt обновил цены на футболистов итальянского чемпионата. После изменений украинский полузащитник Руслан Малиновский продолжает находиться на пятом месте самых дорогих атакующих хавбеков Серии А с ценником 21 млн евро.
В целом топ-5 выглядит так:
- 1. Луис Альберто (Лацио) - 50 млн
- 2. Николо Дзаньоло (Рома) - 45 млн
- 3. Кристиан Эриксен (Интер) - 35 млн
- 4. Хакан Чалханоглу (Милан) - 35 млн
- 5. Руслан Малиновский (Аталанта) - 21 млн
Сразу позади украинского игрока расположился его конкурент, игрок бергамасков Маттео Пессина, с ценником в 20 млн евро. Соотечественник Руслана, Виктор Коваленко, стоит шесть млн. евро и с этой он суммой занял 20-е место.
Отметим, что для двух игроков Национальной сборной Украины такие цифры - самые большие в карьере.
Напомним, что "Аталанта" в июле 2019-го заплатила "Генку" 13,6 млн евро за Малиновского, а в феврале 2021-го "Шахтеру" 700 тыс за Коваленко.
Популярное сейчас
- Киевское Динамо уверенно обыграло своих тезок из Бухареста
- Украина - Финляндия: где смотреть прямую видеотрансляцию матча
- Кухаревич продолжит карьеру в Европе, у Миная новый тренер и это не Севидов. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Малиновский вошел в команду недели FIFA 21
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья
- Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО