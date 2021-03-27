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Малиновский замыкает топ-5 самых дорогих атакующих полузащитников Серии А

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Украинец в топе

Малиновский замыкает топ-5 самых дорогих атакующих полузащитников Серии А

twitter.com/Atalanta_BC

Новина українською

Аналитический портал Transfermarkt обновил цены на футболистов итальянского чемпионата. После изменений украинский полузащитник Руслан Малиновский продолжает находиться на пятом месте самых дорогих атакующих хавбеков Серии А с ценником 21 млн евро.

В целом топ-5 выглядит так:

  • 1. Луис Альберто (Лацио) - 50 млн
  • 2. Николо Дзаньоло (Рома) - 45 млн
  • 3. Кристиан Эриксен (Интер) - 35 млн
  • 4. Хакан Чалханоглу (Милан) - 35 млн
  • 5. Руслан Малиновский (Аталанта) - 21 млн

Сразу позади украинского игрока расположился его конкурент, игрок бергамасков Маттео Пессина, с ценником в 20 млн евро. Соотечественник Руслана, Виктор Коваленко, стоит шесть млн. евро и с этой он суммой занял 20-е место.

Отметим, что для двух игроков Национальной сборной Украины такие цифры - самые большие в карьере.

Напомним, что "Аталанта" в июле 2019-го заплатила "Генку" 13,6 млн евро за Малиновского, а в феврале 2021-го "Шахтеру" 700 тыс за Коваленко.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Виктор Коваленко
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Источник:
Transfermarkt

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