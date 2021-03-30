Лунин: Не рвусь в другой клуб - мечтаю играть именно в Реале
Но если нужно для прогресса, кипер согласен пойти в аренду
Xsport
Украинский голкипер "
"Аренда в другой клуб? Когда ты не играешь год, в любом случае возникают такие мысли. Поэтому я и сказал, что подождем до лета, как все будет развиваться. Не все от меня зависит. У меня контракт с "Реалом". Если и клуб, и я, и тренер примем решение, что нужно на год или два уйти в аренду, и пойти так, чтобы играть стабильно, набраться опыта и вернуться, чтобы конкурировать за место в составе, то так и будет.
Если клуб и тренер считать, что, например, со следующего сезона мне будут доверять больше игрового времени, может быть, меня оставят. Я не рвусь в какой-то другой клуб, я давно об этом говорил - мечтаю играть именно в "Реале". А каким образом? Ждать и работать год, два, три в "Реале", а затем воспользоваться своим шансом, как жизнь сложится. Или в аренде - неважно. В конце пути я все равно хочу быть в "Реале", - сказал Лунин.
Напомним, что в нынешнем сезоне Лунин провел за "Реал" один матч в Кубке Испании против "Алькояно" (1:2).
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