Лунин: Не рвусь в другой клуб - мечтаю играть именно в Реале

Украинский голкипер " Реала " Андрей Лунин рассказал о своем нынешнем положении в королевском клубе. В частности, Андрей поделился мыслями о потенциальной аренде в другой клуб для получения игровой практики.

"Аренда в другой клуб? Когда ты не играешь год, в любом случае возникают такие мысли. Поэтому я и сказал, что подождем до лета, как все будет развиваться. Не все от меня зависит. У меня контракт с "Реалом". Если и клуб, и я, и тренер примем решение, что нужно на год или два уйти в аренду, и пойти так, чтобы играть стабильно, набраться опыта и вернуться, чтобы конкурировать за место в составе, то так и будет.

Если клуб и тренер считать, что, например, со следующего сезона мне будут доверять больше игрового времени, может быть, меня оставят. Я не рвусь в какой-то другой клуб, я давно об этом говорил - мечтаю играть именно в "Реале". А каким образом? Ждать и работать год, два, три в "Реале", а затем воспользоваться своим шансом, как жизнь сложится. Или в аренде - неважно. В конце пути я все равно хочу быть в "Реале", - сказал Лунин.