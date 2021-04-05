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Малиновский попал в сборную 29-го тура Серии А по версии SofaScore

Наши за границей
(2 голосов)

В матче с "Удинезе" он выполнил два ассиста

Малиновский попал в сборную 29-го тура Серии А по версии SofaScore

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в символическую сборную по итогам 29-го тура чемпионата Италии по версии SofaScore.

27-летний украинец выполнил два ассиста во встрече с "Удинезе". (3:2). Его действия портал оценил в 8,4 балла.

В текущем сезоне чемпионата Италии Малиновский провел 27 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 6 ассистов.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
SofaScore

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Комментарии (2)
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fabo74
05.04.2021 в 16:10
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Ol-g (Одесса)
05.04.2021 в 16:01
Софа скор - это диванные голозабиватели?
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avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.04.2021 в 15:14
А им всерано Буяльского надо!!!
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0
-2


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