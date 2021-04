Малиновский попал в сборную 29-го тура Серии А по версии SofaScore

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в символическую сборную по итогам 29-го тура чемпионата Италии по версии SofaScore.

27-летний украинец выполнил два ассиста во встрече с "Удинезе". (3:2). Его действия портал оценил в 8,4 балла.

В текущем сезоне чемпионата Италии Малиновский провел 27 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 6 ассистов.

???????? | Team of the Week



Our latest Serie A TOTW is in! ????



Atalanta's 3:2 win over Udinese means they're the team with the most players in our XI, while Lorenzo Insigne's fantastic display against Crotone earned him our Player of the Week award! ???? pic.twitter.com/Dov2acDshq