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Малиновский: Шевченко предупреждал меня, что Серия А - тяжелый чемпионат

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Хавбек вспомнил разговор с коучем сборной перед переездом в Италию

Малиновский: Шевченко предупреждал меня, что Серия А - тяжелый чемпионат

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Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский вспомнил свой переход в итальянский клуб.

"До моего перехода в "Аталанту" Андрей Шевченко очень хорошо отзывался о клубе и тренере. Он сразу предупредил меня, что чемпионат тяжелый, что здесь играют в другой футбол.

В то же время он сказал, что это правильное место для моего прогресса, что все в моих ногах", – рассказал Малиновский.

Напомним, полузащитник перешел в "Аталанту" из "Генка" летом 2019-го года за 13,7 млн евро.

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В статье: Андрей Шевченко Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
Calciomercato

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