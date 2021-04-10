Малиновский: Шевченко предупреждал меня, что Серия А - тяжелый чемпионат

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский вспомнил свой переход в итальянский клуб.

"До моего перехода в "Аталанту" Андрей Шевченко очень хорошо отзывался о клубе и тренере. Он сразу предупредил меня, что чемпионат тяжелый, что здесь играют в другой футбол.

В то же время он сказал, что это правильное место для моего прогресса, что все в моих ногах", – рассказал Малиновский.