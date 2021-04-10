Малиновский: Шевченко предупреждал меня, что Серия А - тяжелый чемпионат
Хавбек вспомнил разговор с коучем сборной перед переездом в Италию
Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский вспомнил свой переход в итальянский клуб.
"До моего перехода в "Аталанту" Андрей Шевченко очень хорошо отзывался о клубе и тренере. Он сразу предупредил меня, что чемпионат тяжелый, что здесь играют в другой футбол.
В то же время он сказал, что это правильное место для моего прогресса, что все в моих ногах", – рассказал Малиновский.
Напомним, полузащитник перешел в "Аталанту" из "Генка" летом 2019-го года за 13,7 млн евро.
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Источник:Calciomercato
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