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В ряд с великими: Руслан Малиновский повторил достижение Луиша Фигу в Серии А

Наши за границей
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Помните португальца?

В ряд с великими: Руслан Малиновский повторил достижение Луиша Фигу в Серии А

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Вчера, 11 апреля, в поединке 30-го тура чемпионата Италии "Аталанта" обыграла "Фиорентину". Команда Гасперини забила три мяча в ворота "фиалок", в то время как пропустила только два (3:2).

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По информации статистического портала Opta Paolo, Руслан Малиновский стал первым футболистом с 2013 года, который оформил минимум 2 голевые передачи в двух матчах первенства подряд.

В последний раз это удавалось Андреа Ладзари 8 лет назад. Украинский исполнитель стал первым иностранным игроком в чемпионате Италии после Луиша Фигу (2007-й), который смог добиться таких цифр.

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В статье: Луиш Фигу Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Чемпионат Италии Фиорентина (Флоренция)
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