В ряд с великими: Руслан Малиновский повторил достижение Луиша Фигу в Серии А

Вчера, 11 апреля, в поединке 30-го тура чемпионата Италии "Аталанта" обыграла "Фиорентину". Команда Гасперини забила три мяча в ворота "фиалок", в то время как пропустила только два (3:2).

По информации статистического портала Opta Paolo, Руслан Малиновский стал первым футболистом с 2013 года, который оформил минимум 2 голевые передачи в двух матчах первенства подряд.

В последний раз это удавалось Андреа Ладзари 8 лет назад. Украинский исполнитель стал первым иностранным игроком в чемпионате Италии после Луиша Фигу (2007-й), который смог добиться таких цифр.

2 - Before Ruslan Malinovskiy, the last foreign player to provide at least two assists in two consecutive Serie A games was Luis Figo in September 2007. Generous.#FiorentinaAtalanta pic.twitter.com/tIuOen6EIt