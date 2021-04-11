Серия А. Фиорентина - Аталанта 2:3. Малиновский в блестящей форме - вновь два ассиста

Флоренция. "Артемио Франки"

: Влахович 58, 67 - Д. Сапата 13, 40, Иличич 69 (пен.)

": Драговски, Миленкович, Х. Пеццелла, Кварта (Венути 77), Касерес, Амрабат (Валеро 71), Бонавентура (Кальехон 77), Кастровилли (Эйссерик 71), Бираги, Куаме, Влахович

": Голлини, Толой, Ромеро (Джимсити 46), Паломино, Гозенс, Де Роон, Фройлер, Пашалич, Малиновский (Иличич 63), Д. Сапата (Миранчук 87), Муриэль (Меле 64)

: Х. Пеццелла 32, Амрабат 53, Миленкович 72 - Ромеро 23

: Джуан Лука Сакки

Победы всех грандов в 30-ом туре и собственная форма - 21 очко в восьми матчах - заставляли и "Аталанту" искать лишь победу. Над неудобным соперником. Никого в истории "Фиорентина" не побеждала так часто, как бергамцев, не проигрывала им три раза подряд с 1942-го года, в 21-ом веке проиграла им дома лишь однажды. Тогда, год назад, камбек ударом издали оформил Руслан Малиновский. К очередной встрече он подошёл в блестящей форме (гол и три ассиста в двух матчах) и наконец-то с репутацией преемника Алехандро Гомеса. И сегодня украинец вёл команду за собой.

В первом тайме "Фиорентине" повезло пропустить лишь дважды. "Аталанта" то штурмовала, то обманчиво отходила чуть назад и затем забрасывала. А особенно опасными были "стандарты". Малиновский сразу же подал угловой идеально на голову Сапате и оформил результативное ТТД против "фиалок" уже в четвёртый раз подряд. С ещё одной его подачи углового Гозенс пробил во вратаря. Без его участия Пашалич и Муриэль оставляли Сапату на убойных позициях. Драговски спасал. Оставил на такой и сам Руслан. Шедевральным черпачком вразрез на грани офсайда. Здесь уже Дуван реализовал.

Малиновский также пробивал издали и с игры, и со штрафного, с игры из правой части штрафной. Неточно либо в защитников.

Тревожный звонок для гостей прозвучал в концовке тайма, когда Кастровилли чуть не закрутил в "девятку". Его "Аталанта" не услыхала и в начале второго тайма уже заснула. Отдала инициативу. "Фиорентине" изобретательности не хватало, но она очень старалась. И забила. Бираги навесил слева, Касерес сбросил головой и сенсация лиги Влахович пробил с полулёта. Фаворит бросился отыгрываться. Драговски вновь пришлось блестяще спасать, от удара Джимсити в упор. Но пропустил следующим вновь Голлини. Удался длинный заброс на Куаме и Влаховича, и те разыграли.

К счастью для "Аталанты", ей сразу же помогла вовсе необязательная рука Кварты. Вышедший на замену вместо Малиновского ещё при счёте 2:1 Иличич начал этот прорыв и также реализовал пенальти. После чего бергамцы продолжали давление. Вновь пробивали неточно в отличной ситуации. Пашалич, Сапата. Вновь Драговски блестяще выиграл дуэль у колумбийца. А флорентийцы уже устали.

Уже во втором матче подряд "Аталанта" плохо реализует, непозволительно выключается на определённые отрезки, во втором подряд пропускает два мяча. Причём от соперников, отнюдь не известных своей атакой. Вместе с тем, по три мяча и шесть очков в копилке. 24 из 27-ми последних возможных в целом. И вновь четвёртое место. Малиновский также точно доволен третьим матчем подряд с двумя очками по схеме "гол+пас". Он в лучшей форме в своей итальянской карьере. Если не в карьере вообще.