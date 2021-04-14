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Шабанов может стать полноценным игроком Легии - источник

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На днях клубы обсудят данное решение

Шабанов может стать полноценным игроком Легии - источник

Фото: ФК Легия

Новина українською

Защитник "Легии" Артем Шабанов, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», в летнее трансферное окно может стать игроком польского клуба. Об этом сообщает Динамо Киев Inside.

"Несмотря на полученную Артёмом Шабановым серьёзную травму, причин расстраиваться у него нет. "Легия" осталась довольна весенней частью сезона, проведённой украинцем в Варшаве. На днях вступят в дело переговорщики обоих клубов. Цель проста - переход Артёма в "Легию" на постоянной основе.

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В момент ухода в аренду и предоставления полякам опции выкупа, "клаусула", выставленная руководством "Динамо" составляла 1,8 млн. евро. Вполне вероятно, что эта сумма будет слегка уменьшена и летом полноценный контракт Шабанова таки состоится. В пользу этой версии - налаживание хороших деловых контактов между двумя клубами. Летом в варшавскую аренду проследует еще один молодой игрок киевлян. А Русин... Когда-то расскажем отдельно. И это будет не самая весёлая, но очень поучительная история", - сказано в сообщении.

Напомним, что украинский защитник провел 8 матчей во всех турнирах за "Легию", результативными действиями не отметился.

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В статье: Легия (Варшава) Артем Шабанов
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