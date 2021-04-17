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ВИДЕО дебютного гола Тащи в Корее, который стал победным для Пхохана

Наши за границей
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Борис-джокер

ВИДЕО дебютного гола Тащи в Корее, который стал победным для Пхохана

Пхохан Стілерс/Автор невідомий

Новина українською

В рамках 10-го тура южнокорейского чемпионата "Гвангю" принимал "Пхохан Стилерс". Единственный гол в матче забил украинский форвард гостей Борис Тащи. Он вышел во втором тайме на замену и через три минуты после появления на поле реализовал пенальти, которое сам же и заработал.

Этот гол стал первым для Бориса после его переезда в Южную Корею в начале марта. С тех пор он провел семь матчей, и, кроме забитого мяча, записал в свой актив один ассист.

После этой победы "Пхохан Стилерс" поднялся на пятое место тамошней К-Лиги.

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В статье: Борис Тащи Пхохан Стилерс (Южная Корея)
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