ВИДЕО дебютного гола Тащи в Корее, который стал победным для Пхохана
Борис-джокер
Пхохан Стілерс/Автор невідомий
В рамках 10-го тура южнокорейского чемпионата "Гвангю" принимал "Пхохан Стилерс". Единственный гол в матче забил украинский форвард гостей Борис Тащи. Он вышел во втором тайме на замену и через три минуты после появления на поле реализовал пенальти, которое сам же и заработал.
Этот гол стал первым для Бориса после его переезда в Южную Корею в начале марта. С тех пор он провел семь матчей, и, кроме забитого мяча, записал в свой актив один
После этой победы "Пхохан Стилерс" поднялся на пятое место тамошней К-Лиги.
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