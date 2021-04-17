ВИДЕО дебютного гола Тащи в Корее, который стал победным для Пхохана

В рамках 10-го тура южнокорейского чемпионата "Гвангю" принимал "Пхохан Стилерс". Единственный гол в матче забил украинский форвард гостей Борис Тащи. Он вышел во втором тайме на замену и через три минуты после появления на поле реализовал пенальти, которое сам же и заработал.

Этот гол стал первым для Бориса после его переезда в Южную Корею в начале марта. С тех пор он провел семь матчей, и, кроме забитого мяча, записал в свой актив один ассист .

После этой победы "Пхохан Стилерс" поднялся на пятое место тамошней К-Лиги.