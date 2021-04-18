Рыбалка попал в сферу интересов клубов УПЛ и чемпионата Греции
Сергей же хочет остаться в Европе
Журналист Михаил Спиваковский в очередном выпуске программы "ТаТоТаке" сообщил, что полузащитник "Сивасспора" Сергей Рыбалка ищет себе новый клуб.
Текущий контракт украинского игрока с турецкой командой истекает в конце нынешнего сезона.
По информации источника, к Рыбалке проявляют интерес несколько клубов из чемпионатов Греции и Украины. В свою очередь Сергей не рассматривает вариант с возвращением в УПЛ и хочет продолжить выступать в европейской лиге.
В текущей кампании 31-летний Рыбалка не принял участие ни в одном официальном матче в футболке "Сивасспора". Последний раз Сергей выходил в официальном поединке осенью 2019-го года, после чего больше года залечивал травму колена.
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