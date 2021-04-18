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Рыбалка попал в сферу интересов клубов УПЛ и чемпионата Греции

Наши за границей
(1 голосов)

Сергей же хочет остаться в Европе

Рыбалка попал в сферу интересов клубов УПЛ и чемпионата Греции

Новина українською

Журналист Михаил Спиваковский в очередном выпуске программы "ТаТоТаке" сообщил, что полузащитник "Сивасспора" Сергей Рыбалка ищет себе новый клуб.

Текущий контракт украинского игрока с турецкой командой истекает в конце нынешнего сезона.

По информации источника, к Рыбалке проявляют интерес несколько клубов из чемпионатов Греции и Украины. В свою очередь Сергей не рассматривает вариант с возвращением в УПЛ и хочет продолжить выступать в европейской лиге.

В текущей кампании 31-летний Рыбалка не принял участие ни в одном официальном матче в футболке "Сивасспора". Последний раз Сергей выходил в официальном поединке осенью 2019-го года, после чего больше года залечивал травму колена.

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В статье: Сергей Рыбалка Сивасспор (Сивас)
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Источник:
ТаТоТаке

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fabo911
18.04.2021 в 17:57
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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