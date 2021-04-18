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  4. Яремчук за 14 минут оформил гол+пас в игре за Гент. ВИДЕО
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Яремчук за 14 минут оформил гол+пас в игре за Гент. ВИДЕО

Наши за границей
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Роман сначала ассистировал партнеру, а позже и сам отличился забитым мячом

Яремчук за 14 минут оформил гол+пас в игре за Гент. ВИДЕО

Фото: kaagent.be

Новина українською

В матче 34-го тура чемпионата Бельгии "Гент" побеждает "Зюлте-Варегем" 2:0 (первый тайм).

Нападающий гостей Роман Яремчук вышел на этот поединок в стартовом составе и за 29 минут успел принять участие в двух голах.

Сначала на 15-й минуте форвард отдал результативную передачу на Кастро-Монтеса.

А спустя 14 минут 25-летний украинец уже сам записал на свой счет забитый мяч.

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В статье: Зюлте-Варегем Гент (Бельгия)
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