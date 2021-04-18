Яремчук за 14 минут оформил гол+пас в игре за Гент. ВИДЕО
Роман сначала ассистировал партнеру, а позже и сам отличился забитым мячом
Фото: kaagent.be
В матче 34-го тура чемпионата Бельгии "Гент" побеждает "Зюлте-Варегем" 2:0 (первый тайм).
Нападающий гостей Роман Яремчук вышел на этот поединок в стартовом составе и за 29 минут успел принять участие в двух голах.
Сначала на 15-й минуте форвард отдал результативную передачу на Кастро-Монтеса.
А спустя 14 минут 25-летний украинец уже сам записал на свой счет забитый мяч.
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