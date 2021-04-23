Гасперини объяснил, почему заменил Малиновского в игре с Ромой
Украинец отличился забитым голом
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 32-го тура Серии А против "Ромы".
"Трудно объяснить, что произошло во втором тайме. Некоторые из утраченных нами моментов были настолько простыми, что их мог реализовать любой. У нас было так много возможностей выиграть матч. Но мы взяли 4 очка в двух матчах с "Ромой".
Мы, как и раньше, идем на третьем месте и сохраняем преимущество над соперниками. Надо было закрывать матч раньше, учитывая то, как проходила игра. Нам нужно задуматься над этим.
Малиновский устал, у нас появились пробелы в центре поля. Нужны были свежие ноги, но Пашалич не стал хорошей заменой. Некоторые промахи просто шокировали. Это недостаток концентрации. Жаль, потому что часто наши замены оказывались решающими.
Пока у нас было 11 человек, я не видел чтобы "Рома" хоть раз пробила по воротам. Они стали опасными после удаления", - отметил Гасперини.
Напомним, что "Аталанте" не удалось обыграть "Рому", а единственный гол "бергамцев" забил как раз Малиновский. Футболист вышел в стартовом составе команды и был заменен во втором тайме. Отметим, что "Аталанта" в турнирной таблице Серии А занимает 3-е место, в активе клуба 65 зачетных пунктов.
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