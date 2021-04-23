Гасперини объяснил, почему заменил Малиновского в игре с Ромой

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 32-го тура Серии А против "Ромы".

"Трудно объяснить, что произошло во втором тайме. Некоторые из утраченных нами моментов были настолько простыми, что их мог реализовать любой. У нас было так много возможностей выиграть матч. Но мы взяли 4 очка в двух матчах с "Ромой".

Мы, как и раньше, идем на третьем месте и сохраняем преимущество над соперниками. Надо было закрывать матч раньше, учитывая то, как проходила игра. Нам нужно задуматься над этим.

Малиновский устал, у нас появились пробелы в центре поля. Нужны были свежие ноги, но Пашалич не стал хорошей заменой. Некоторые промахи просто шокировали. Это недостаток концентрации. Жаль, потому что часто наши замены оказывались решающими.

Пока у нас было 11 человек, я не видел чтобы "Рома" хоть раз пробила по воротам. Они стали опасными после удаления", - отметил Гасперини.