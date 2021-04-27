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Лунин заинтересовал один из клубов итальянской Серии А

Наши за границей
(3 голосов)

Контракт украинца с "Реалом" рассчитан до июня 2024-го года

Лунин заинтересовал один из клубов итальянской Серии А

Фото: Real Madrid C.F

Новина українською

Итальянский "Милан" заинтересован в услугах украинского вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина.

В стане "россонери" Лунина рассматривают как потенциальную подмену нынешнему голкиперу команды Джанлуиджи Доннарумме, если с тем не удастся согласовать продление контракта, который истекает 30 июня.

В то же время, руководство "Реала" не видит серьезных перспектив у Лунина в своей команде, и летом будет готово рассмотреть отъезд украинца за пристойную сумму. Контракт футболиста с испанским клубом рассчитан до июня 2024 года.

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Ранее сообщалось, что три клуба Ла Лиги проявляют интерес к Лунину.

Напомним, что в текущем сезоне во всех турнирах 22-летний футболист провел 1 матч, в котором пропустил 2 гола.

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В статье: Реал (Мадрид) Милан (Италия) Андрей Лунин
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Источник:
fichajes.net

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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.04.2021 в 12:27
Цікаво, чим зацікавив? Хіба після Євро його, мілан, очолить Шева?
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Olegyurchak (Хмельницький )
27.04.2021 в 12:13
Може хоч в Мілані дадуть пограти?
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vlapa (Киев)
27.04.2021 в 13:08
Дадуть пограти, думаю зовсім ігнорти як в Реалі не будуть. Але все одно візьмуть другим воротарем, досвіду мало (окремі ігри то таке). 2 роки під хвіст в кар"єрі
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