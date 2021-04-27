Лунин заинтересовал один из клубов итальянской Серии А

Итальянский "Милан" заинтересован в услугах украинского вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина.

В стане "россонери" Лунина рассматривают как потенциальную подмену нынешнему голкиперу команды Джанлуиджи Доннарумме, если с тем не удастся согласовать продление контракта, который истекает 30 июня.

В то же время, руководство "Реала" не видит серьезных перспектив у Лунина в своей команде, и летом будет готово рассмотреть отъезд украинца за пристойную сумму. Контракт футболиста с испанским клубом рассчитан до июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что три клуба Ла Лиги проявляют интерес к Лунину.

Напомним, что в текущем сезоне во всех турнирах 22-летний футболист провел 1 матч, в котором пропустил 2 гола.