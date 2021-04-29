Легия Шабанова и Русина в 15-й раз стала чемпионом Польши

Варшавская "Легия" стала чемпионом Польши сезона 2020/21.

В 27-м туре чемпионата "Ракув" сыграл вничью с "Ягеллонией" (0:0), и таким образом, "Легия" за три тура до финиша стала недосягаема для соперников.

Это 15-е чемпионство "Легии", что является рекордом Польши.

Напомним, что зимой на правах аренды из "Динамо" в польский клуб перешли защитник Артем Шабанов и нападающий Назарий Русин.

У Шабанова 7 матчей в чемпионате Польши, Русин был заигран только в Кубке страны.