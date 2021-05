Зинченко получил предупреждение за то, что заступился за одноклубника

Украинский левый латераль английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко во втором тайме поединка 1/2 Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен" (2:0) в 71 минуте получил предупреждение от главного арбитра.

Игрок французской команды нарушил правила против вингера "Манчестер Сити" Фила Фодена. Тот лежал на газоне, а футболист "ПСЖ" Леандро Паредес бросил Филу мячем по голове.

Это происходило на глазах у Зинченко - он тут же подошел с претензией к аргентинцу. Александра убрал за шею Флоренци, но арбитр показал украинцу предупреждение.

Зато аргентинец Паредес за хамские действия в том моменте никакого наказания так и не получил.

По итогам двухматчевого противостояния "Манчестер Сити" Зинченко и Фодена победил "ПСЖ" 2:1 и 2:0 и вышел в финал Лиги чемпионов сезона 2020/21.

Zinchenko standing up for his teammate ???????? pic.twitter.com/un38rpoWJD