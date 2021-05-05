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Зинченко получил предупреждение за то, что заступился за одноклубника

Наши за границей
(2 голосов)

Над Фоденом издевался Паредес

Зинченко получил предупреждение за то, что заступился за одноклубника

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский левый латераль английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко во втором тайме поединка 1/2 Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен" (2:0) в 71 минуте получил предупреждение от главного арбитра.

Игрок французской команды нарушил правила против вингера "Манчестер Сити" Фила Фодена. Тот лежал на газоне, а футболист "ПСЖ" Леандро Паредес бросил Филу мячем по голове.

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Это происходило на глазах у Зинченко - он тут же подошел с претензией к аргентинцу. Александра убрал за шею Флоренци, но арбитр показал украинцу предупреждение.

Зато аргентинец Паредес за хамские действия в том моменте никакого наказания так и не получил.

По итогам двухматчевого противостояния "Манчестер Сити" Зинченко и Фодена победил "ПСЖ" 2:1 и 2:0 и вышел в финал Лиги чемпионов сезона 2020/21.

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В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити Леандро Паредес Александр Зинченко Алессандро Флоренци Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Фил Фоден
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
05.05.2021 в 01:23
Це крутий епізод, +10 до рівня поваги від партнерів
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0
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
05.05.2021 в 00:56
Лягухи вели себя по-свински , за что и получили
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+4
0


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