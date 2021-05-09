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Зинченко: К сожалению, забыл спросить у Шевченко, за кого он будет болеть в финале ЛЧ

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Это было бы провокационно

Зинченко: К сожалению, забыл спросить у Шевченко, за кого он будет болеть в финале ЛЧ

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал в интервью своей жене Владе Седан о разговоре с тренером Национальной сборной Украины Андреем Шевченко:

"- Сразу на следующий день Андрей Николаевич позвонил, мы с ним переговорили. К сожалению, забыл у него спросить, за кого он будет болеть в финале. Это такой вопрос, который тебе следует спросить.

- Какой ты хитрый. Сам спроси.

- Опасно", - ответил Зинченко.

Напомним, что Андрей Шевченко в 2006-2008 гг. выступал в лондонском "Челси", а Зинченко сейчас является его подопечным в сборной Украины.

Финальный матч Лиги Чемпионов между "горожанами" и "аристократами" состоится 29 мая.

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В статье: Андрей Шевченко Челси (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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