Зинченко: К сожалению, забыл спросить у Шевченко, за кого он будет болеть в финале ЛЧ

Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал в интервью своей жене Владе Седан о разговоре с тренером Национальной сборной Украины Андреем Шевченко:

"- Сразу на следующий день Андрей Николаевич позвонил, мы с ним переговорили. К сожалению, забыл у него спросить, за кого он будет болеть в финале. Это такой вопрос, который тебе следует спросить.

- Какой ты хитрый. Сам спроси.

- Опасно", - ответил Зинченко.