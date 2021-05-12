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"Unbelievable" - Зинченко поделился эмоциями от 3-го чемпионства в АПЛ

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Алекс в третий раз стал чемпионом Англии

"Unbelievable" - Зинченко поделился эмоциями от 3-го чемпионства в АПЛ

instagram.com/zinchenko_96

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отреагировал на завоевание командой чемпионства, которое стало для украинца третьим в составе "горожан".

"Невероятно", – написал Зинченко в Инстаграме.

Напомним, что для Зинченко это 9-й трофей в составе манчестерского клуба.

В активе украинца 3 чемпионства АПЛ, 1 Кубок Англии, 4 Кубка лиги и Суперкубок страны.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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