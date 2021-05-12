"Unbelievable" - Зинченко поделился эмоциями от 3-го чемпионства в АПЛ
Алекс в третий раз стал чемпионом Англии
instagram.com/zinchenko_96
Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отреагировал на
"Невероятно", – написал Зинченко в Инстаграме.
Напомним, что для Зинченко это 9-й трофей в составе манчестерского клуба.
В активе украинца 3 чемпионства АПЛ, 1 Кубок Англии, 4 Кубка лиги и Суперкубок страны.
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