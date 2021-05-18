  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лех не будет выкупать трансфер Кравца. Василий возвращается в Леганес
В тренде

Лех не будет выкупать трансфер Кравца. Василий возвращается в Леганес

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец возвращается в Испанию

Лех не будет выкупать трансфер Кравца. Василий возвращается в Леганес

Новина українською

Польский "Лех" официально объявил, что не будет выкупать контракт украинского защитника Василия Кравца, который играл в польской команде на правах аренде от "Леганеса".

Таким образом, 23-летний украинец вернется в испанский клуб.

Читайте такжеМалиновский: Стараюсь доказывать всем, что я заслуживаю играть в чемпионате Италии

Напомним, что "Лех" арендовал у "Леганеса" Кравца в начале осени 2020 года. За полгода Кравец сыграл за "Лех" 24 матча во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

Контракт Кравца с "Леганесом", который за три тура до финиша Сегунды претендует на выход в Примеру, рассчитан до 30 июня 2023 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лех (Познань) Леганес Василий Кравец
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Лех (Познань)

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...