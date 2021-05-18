Лех не будет выкупать трансфер Кравца. Василий возвращается в Леганес
Украинец возвращается в Испанию
Польский "Лех" официально объявил, что не будет выкупать контракт украинского защитника Василия Кравца, который играл в польской команде на правах аренде от "Леганеса".
Таким образом, 23-летний украинец вернется в испанский клуб.
Напомним, что "Лех" арендовал у "Леганеса" Кравца в начале осени 2020 года. За полгода Кравец сыграл за "Лех" 24 матча во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.
Контракт Кравца с "Леганесом", который за три тура до финиша Сегунды претендует на выход в Примеру, рассчитан до 30 июня 2023 года.
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Источник:Лех (Познань)
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