Лех не будет выкупать трансфер Кравца. Василий возвращается в Леганес

Польский "Лех" официально объявил, что не будет выкупать контракт украинского защитника Василия Кравца, который играл в польской команде на правах аренде от "Леганеса".

Таким образом, 23-летний украинец вернется в испанский клуб.

Напомним, что "Лех" арендовал у "Леганеса" Кравца в начале осени 2020 года. За полгода Кравец сыграл за "Лех" 24 матча во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

Контракт Кравца с "Леганесом", который за три тура до финиша Сегунды претендует на выход в Примеру, рассчитан до 30 июня 2023 года.