Малиновский: Стараюсь доказывать всем, что я заслуживаю играть в чемпионате Италии

Украинский полузащитник " Аталанты " Руслан Малиновский высказался о своей игре в нынешнем сезоне.

"У Гасперини я научился многим вещам за эти два года, вырос в плане понимания футбола. Здесь он совсем другой по сравнению с Бельгией. Конечно, чемпионат Бельгии намного слабее, я это уже понимаю. Но я стараюсь не останавливаться, прогрессировать и доказывать всем, что этот переход был не зря и я заслуживаю играть в таком чемпионате.

Стабильность - это тот фактор, который важен на таком уровне. Это был шаг вперед, чтобы быть еще сильнее и поднять планку еще выше. Нет предела совершенству, я всегда требую от себя максимум. Я считаю, что могу играть еще сильнее и приносить еще больше пользы.

Увеличение трансферной стоимости? Никак не ощущаю это. Откровенно скажу, что не обращаю на это внимание. Это другие люди должны об этом думать, а моя задача - играть в футбол хорошо и помогать команде", - сказал Малиновский.