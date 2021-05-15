Малиновский: Стараюсь доказывать всем, что я заслуживаю играть в чемпионате Италии
Faisal HQ
Украинский полузащитник "
"У Гасперини я научился многим вещам за эти два года, вырос в плане понимания футбола. Здесь он совсем другой по сравнению с Бельгией. Конечно, чемпионат Бельгии намного слабее, я это уже понимаю. Но я стараюсь не останавливаться, прогрессировать и доказывать всем, что этот переход был не зря и я заслуживаю играть в таком чемпионате.
Стабильность - это тот фактор, который важен на таком уровне. Это был шаг вперед, чтобы быть еще сильнее и поднять планку еще выше. Нет предела совершенству, я всегда требую от себя максимум. Я считаю, что могу играть еще сильнее и приносить еще больше пользы.
Увеличение трансферной стоимости? Никак не ощущаю это. Откровенно скажу, что не обращаю на это внимание. Это другие люди должны об этом думать, а моя задача - играть в футбол хорошо и помогать команде", - сказал Малиновский.
Напомним, что в текущем сезоне Малиновский забил 8 голов и сделал 3 ассистов в 40 матчах во всех турнирах.
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