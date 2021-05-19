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Гент рассчитывает продлить контракт с Безусом

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Бельгийский клуб намерен оставить украинца

Гент рассчитывает продлить контракт с Безусом

Новина українською

Бельгийский "Гент" рассчитывает на продление соглашения с украинским полузащитником Романом Безусом. Об этом сообщает Voetbalbelgie со ссылкой на Het Laatste Nieuws.

В январе этого года Безусу предложили покинуть клуб, но тогда он решил остаться.

С того времени украинец стал одним из ключевых игроков команды, поэтому в "Генте" решили подписать с ним новый контракт. Действующее соглашение действует до лета 2022 года.

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Отмечается, что таким образом бельгийский клуб будет иметь сильную позицию в ситуации с возможным переходом Безуса.

Напомним, что в текущем сезоне 30-летний футболист в составе "Гента" во всех турнирах провел 35 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал столько же результативных передач.

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В статье: Роман Безус Гент (Бельгия)
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Источник:
Voetbalbelgie.be

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