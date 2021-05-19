Гент рассчитывает продлить контракт с Безусом

Бельгийский "Гент" рассчитывает на продление соглашения с украинским полузащитником Романом Безусом. Об этом сообщает Voetbalbelgie со ссылкой на Het Laatste Nieuws.

В январе этого года Безусу предложили покинуть клуб, но тогда он решил остаться.

С того времени украинец стал одним из ключевых игроков команды, поэтому в "Генте" решили подписать с ним новый контракт. Действующее соглашение действует до лета 2022 года.

Отмечается, что таким образом бельгийский клуб будет иметь сильную позицию в ситуации с возможным переходом Безуса.

Напомним, что в текущем сезоне 30-летний футболист в составе "Гента" во всех турнирах провел 35 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал столько же результативных передач.