Малиновский - второй украинец, который забивал в финале Кубка Италии

Атакующий полузащитник "Аталанты" (Бергамо) Руслан Малиновский забил гол в финале Кубка Италии в ворота "Ювентуса". Это первый с 2003 года гол украинского легионера в финале этого турнира.

Последний раз среди украинцев забивал Андрей Шевченко (сегодня - главный тренер сборной Украины) в составе "Милана".

Тогда финал Кубка Италии состоял из двух матчей, "россонери" победили "Рому" - 4:1 и 2:2. Шевченко забил последний гол в первом поединке (на 89 минуте).