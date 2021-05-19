Малиновский - второй украинец, который забивал в финале Кубка Италии
Ну-ну, угадайте, кто первый?
zbirna.com
Атакующий полузащитник "Аталанты" (Бергамо) Руслан Малиновский забил гол в финале Кубка Италии в ворота "Ювентуса". Это первый с 2003 года гол украинского легионера в финале этого турнира.
Последний раз среди украинцев забивал Андрей Шевченко (сегодня - главный тренер сборной Украины) в составе "Милана".
Тогда финал Кубка Италии состоял из двух матчей, "россонери" победили "Рому" - 4:1 и 2:2. Шевченко забил последний гол в первом поединке (на 89 минуте).
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Ol-g (Одесса)
19.05.2021 в 23:18
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