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Малиновский - второй украинец, который забивал в финале Кубка Италии

Наши за границей
(1 голосов)

Ну-ну, угадайте, кто первый?

Малиновский - второй украинец, который забивал в финале Кубка Италии

zbirna.com

Новина українською

Атакующий полузащитник "Аталанты" (Бергамо) Руслан Малиновский забил гол в финале Кубка Италии в ворота "Ювентуса". Это первый с 2003 года гол украинского легионера в финале этого турнира.

Последний раз среди украинцев забивал Андрей Шевченко (сегодня - главный тренер сборной Украины) в составе "Милана".

Тогда финал Кубка Италии состоял из двух матчей, "россонери" победили "Рому" - 4:1 и 2:2. Шевченко забил последний гол в первом поединке (на 89 минуте).

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В статье: Андрей Шевченко Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Милан
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Комментарии (1)
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Ol-g (Одесса)
19.05.2021 в 23:18
Шевченко научил забивать Буффонищу)
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