Тuttoatalanta: Малиновский - лучший, он продолжает творить волшебство

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский получил самую высокую оценку в своей команды за финальный матч Кубка Италии против "Ювентуса" (1:2).

Издание Тuttoatalanta поставило украинцу и автору единственного гола в составе "бергамцев" 7 баллов ровно. Еще у троих игроков по 6.5, у остальных ниже.

"Он продолжил творить волшебство, когда ударом левой ноги обыграл Буффона, забив единственный мяч своей команды в финале. После гола фанаты начали танцевать сарабанду на трибунах, едва не выбежав на поле", – написал автор итальянского издания в комментарии к оценке Малиновского.