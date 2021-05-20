Тuttoatalanta: Малиновский - лучший, он продолжает творить волшебство
Итальянское издание оценило действия "бергамцев" против "Ювентуса"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский получил самую высокую оценку в своей команды за финальный матч Кубка Италии против "Ювентуса" (1:2).
Издание Тuttoatalanta поставило украинцу и автору единственного гола в составе "бергамцев" 7 баллов ровно. Еще у троих игроков по 6.5, у остальных ниже.
"Он продолжил творить волшебство, когда ударом левой ноги обыграл Буффона, забив единственный мяч своей команды в финале. После гола фанаты начали танцевать сарабанду на трибунах, едва не выбежав на поле", – написал автор итальянского издания в комментарии к оценке Малиновского.
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