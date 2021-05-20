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Тuttoatalanta: Малиновский - лучший, он продолжает творить волшебство

Наши за границей
(2 голосов)

Итальянское издание оценило действия "бергамцев" против "Ювентуса"

Тuttoatalanta: Малиновский - лучший, он продолжает творить волшебство

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский получил самую высокую оценку в своей команды за финальный матч Кубка Италии против "Ювентуса" (1:2).

Издание Тuttoatalanta поставило украинцу и автору единственного гола в составе "бергамцев" 7 баллов ровно. Еще у троих игроков по 6.5, у остальных ниже.

"Он продолжил творить волшебство, когда ударом левой ноги обыграл Буффона, забив единственный мяч своей команды в финале. После гола фанаты начали танцевать сарабанду на трибунах, едва не выбежав на поле", – написал автор итальянского издания в комментарии к оценке Малиновского.

Читайте такжеМалиновский получил одну из лучших оценок в матче с Ювентусом
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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
Tutto Atalanta

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Комментарии (4)
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Zapp Brannigan (Київ)
20.05.2021 в 13:49
Тренер Аталанти ідіот, якщо він зняв свого кращого гравця посеред 2 тайму...
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+3
0
Ol-g (Одесса)
20.05.2021 в 14:07
Це був зашквар.
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0
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MaximSK (Киев)
20.05.2021 в 14:09
К тому моменту Ювентус стал переигрывать Аталанту, он хотел усилить полузащиту за счет более свежих игроков, но получилось что они еще слабее сыграли
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Zapp Brannigan (Київ)
20.05.2021 в 14:25
Ну Малиновський вчора дійсно класно грав, може варто було підсилюватися, знімаючи когось слабшого?
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