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Малиновский получил одну из лучших оценок в матче с Ювентусом

Наши за границей
(2 голосов)

Однако гол украинца не принес победу своей команде

Малиновский получил одну из лучших оценок в матче с Ювентусом

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский стал одним из лучших в матче финала Кубка Италии против "Ювентуса" (1:2).

28-летний футболист вышел в стартовом составе "бергамцев" и провел на поле 67 минут. За это время Малиновский отметился забитым голом, 45 раз коснулся мяча, отдал 16 точных передач из 26 (62%). Авторитетный портал SofaScore оценил действия украинца в 7,1 балла. Такая же оценка и у Матео Пессины (7,1).

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Лучшим игроком встречи стал хавбек "Ювентуса" Деян Кулусевски (8,6), который открыл счет в этом поединке.

Отметим, что Малиновский сравнял счет (1:1) на 41-й минуте матча, однако его гол не помог обыграть туринский клуб.

Малиновский получил одну из лучших оценок в матче с Ювентусом - изображение 1

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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
20.05.2021 в 10:59
Кому кубки, а кому оценки...
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.05.2021 в 10:30
Хоть так
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