Малиновский получил одну из лучших оценок в матче с Ювентусом
Однако гол украинца не принес победу своей команде
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский стал одним из лучших в матче финала Кубка Италии против "Ювентуса" (1:2).
28-летний футболист вышел в стартовом составе "бергамцев" и провел на поле 67 минут. За это время Малиновский отметился забитым голом, 45 раз коснулся мяча, отдал 16 точных передач из 26 (62%). Авторитетный портал SofaScore оценил действия украинца в 7,1 балла. Такая же оценка и у Матео Пессины (7,1).
Лучшим игроком встречи стал хавбек "Ювентуса" Деян Кулусевски (8,6), который открыл счет в этом поединке.
Отметим, что Малиновский сравнял счет (1:1) на 41-й минуте матча, однако его гол не помог обыграть туринский клуб.
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